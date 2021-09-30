Тарифы в Украине не взлетят: Зеленский объявил о сделке Кабмина, Нафтогаза и местных властей

Газовый кризис в Европе не отразится на платежках украинцев - Зеленский / Фото president.gov.ua

В Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут. Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления на президиуме конгресса местных и региональных властей в четверг, 30 сентября, он рассказал о том, что соглашение будет подписано уже в ближайшее время.

Глава государства считает, что такая договоренность станет большой победой.

"Хорошие новости, о которых мы можем сегодня сказать … Сегодня между правительством нашего государства, НАК "Нафтогаз", ассоциацией городов Украины и нашим конгрессом местных и региональных властей мы подписываем Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что цены на газ для населения не изменятся, несмотря на газовый кризис в Европе и рыночную конъюнктуру.

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Читайте такжеОтопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифы"Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную на сегодня цену — больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену … потому я считаю, что это важно, правильно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Цены на газ в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на газовый кризис в Европе, не изменится. По его словам, до мая следующего года украинцы будут платить 7,96 гривен за кубометр газа согласно годовому тарифу Нафтогаза. Однако уже с мая 2022 года тарифы пересмотрят.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов напомнил, что на данный момент нет никаких оснований для повышения тарифов в Украине. Формирование тарифов – это вопрос местной власти, тогда как Нафтогаз предлагает газ для населения по оптимальной цене, которая составляет 7,96 гривен за один кубический метр. Он подчеркнул, что цифры в платежках не должны быть больше, чем рассчитано на основе годовых предложений.

Впрочем, местные власти в Черкассах уже повысили тарифы на тепло для бытовых потребителей и предприятий. Население теперь заплатит на 35% больше, а расходы бюджетных учреждений возрастут на 205,2%. Городские власти утверждают, что решение продиктовано подорожанием топлива и коммунальных услуг.