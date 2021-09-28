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Высокие тарифы – вопросы к местным властям: в Кабмине уточнили цену на газ для украинцев

28 сентября 2021, 20:54
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Суммы в коммунальных платежках не должны быть больше, чем указано в годовых тарифных предложениях, сказал Олег Немчинов.

Газ
Тарифы на газ в Украине не должны повышаться - Кабмин / УНИАН

Тарифы на газ в Украине для бытовых потребителей не должны повышаться, поскольку для этого нет никаких оснований. Формирование тарифов – ответственность местных властей, и если такое происходит, это указывает на неспособность решать проблемы на местах. Цифры в платежках не должны отличаться от сумм, которые рассчитаны на базе годовых тарифов. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"За формирование тарифов отвечают исключительно местные власти. Итак, высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никаких оснований повышать тарифы для населения нет, и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений", - написал он в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Нафтогаз на всей территории страны предлагает оптимальные цены для бытовых потребителей на и производителей тепла на природный газ.

Какие цены предлагает Нафтогаз

  • Цена на газ для населения в рамках годового тарифа – 7,96 гривен за кубометр
  • Предприятия теплокоммунэнерго могут заключить контракт с Нафтогазом на 3 года с ценой в 7,42 гривен за кубометр на первый год.

Цены на газ в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль 14 сентября заявлял, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на газовый кризис в Европе, меняться не будет. До мая 2022 года бытовые потребители в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 гривен за один кубометр газа. Однако уже после мая следующего года цену пересмотрят.

Некоторые газоснабжающие компании с октября 2021 года повысили месячные тарифы на газ в Украине. Самый дорогой тариф – у компании ТАС Энергия, за месяц цена на кубометр топлива подорожала с 20,96 гривен до 31,06 гривен. Наиболее дешевый тариф у Галнафтогаза – 7,99 гривен за кубометр.Читайте такжеОбнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платить

К слову, местные власти в Черкассах уже приняли решение повысить тарифы на теплоснабжение для населения и предприятий. Бытовые потребители будут платить больше на 35%, а бюджетные учреждения на 205,2%. Причиной роста тарифов называют подорожание топлива и других коммунальных услуг.

viber
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