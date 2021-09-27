В "Нафтогазе" разъяснили украинцам, как перейти на новый тариф "Комфортный сезон"

Тарифы на тело / УНИАН

С 1 октября нынешнего года "Нафтогаз Украины" вводит новый тарифный план "Комфортный сезон", который, предполагается, заменит "Фиксированный". На своей странице в соцсети Facebook представители газопоставщика разъяснили, как осуществить переход на новый тариф.

Сперва потребителю нужно переключиться с "Годового" тарифа, который действует только до 30 ноября, на "Фиксированный" тариф, после чего подать заявку на подключение к новому.

"Для того, чтобы перейти на ТП "Комфортный сезон" с ТП "Годовой", сначала необходимо переключиться на ТП "Фиксированный" и уже после этого вы сможете подать заявление на подключение к ТП "Комфортный сезон", который уже начнет свое действие с 1 октября", — говорится в сообщении.

Подать заявку можно в личном кабинете потребителя. Кроме того, говорят в "Нафтогазе", клиенты смогут получить дополнительную скидку в 1% в следующем месяце, если будут оплачивать счета за "голубое топливо" до 15 числа каждого месяца,

Тарифный план "Комфортный сезон" будет действовать с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года. Цена газа при таком тарифе составит 7,96 гривен за кубический метр с НДС без стоимости распределения (доставки).

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Напомним, ранее отдельные газоснабжающие компании изменили месячные тарифы на газ для населения на июль. В частности, размер месячных цен, которые компании предлагают на июль, взлетел до 15,5 грн за кубометр.

Ранее сразу несколько компаний предложили годовой тариф на газ с максимальной ценой для потребителей.