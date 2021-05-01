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Годовой тариф на газ в Украине: кто заплатит больше всех

1 мая 2021, 16:06
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Самые высокие тарифы установили три энергопоставляющие компании.

Где в Украине самые высокие тарифы на газ
Украинцы узнали размер годового тарифа на газ / УНИАН

В Украине сразу несколько компаний предложили годовой тариф на газ с максимальной ценой для потребителей.

В частности, Херсонская областная энергопоставляющая компания, Житомирская областная энергопоставляющая компания и Черновицкая областная энергопоставляющая компания установили годовой тариф на газ в размере 13,5 гривен за кубометр, свидетельствуют данные инфографики ресурса Газ Правда.

В то же время наиболее низкие цены установили несколько компаний, в пределах от 7,8 грн до 7,98 грн за кубометр газа.

Кто в Украине продает газ дешевле всех:

  • ООО Агросинтез Трейдинг – 7,8 грн за кубометр;
  • ГП Евода Трейд КП Луцкводоканал – 7,88 грн за кубометр;
  • ООО Черкассыгаз сбыт и ООО Уманьгаз сбыт – 7,89 грн за кубометр;
  • Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины – 7,96 грн за кубометр.
  • ООО Волыньэлектросбыт – 7,98 грн за кубометр;
  • ООО Закарпатье Энергосбыт - 7,98 грн за кубометр.
/ Facebook/gazpravda

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Ранее поставщики газа в Украине начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.

Тарифы на газ в Украине:

  • 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
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