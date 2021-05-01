Годовой тариф на газ в Украине: кто заплатит больше всех

Украинцы узнали размер годового тарифа на газ / УНИАН

В Украине сразу несколько компаний предложили годовой тариф на газ с максимальной ценой для потребителей.

В частности, Херсонская областная энергопоставляющая компания, Житомирская областная энергопоставляющая компания и Черновицкая областная энергопоставляющая компания установили годовой тариф на газ в размере 13,5 гривен за кубометр, свидетельствуют данные инфографики ресурса Газ Правда.

В то же время наиболее низкие цены установили несколько компаний, в пределах от 7,8 грн до 7,98 грн за кубометр газа.

Кто в Украине продает газ дешевле всех:

ООО Агросинтез Трейдинг – 7,8 грн за кубометр;

ГП Евода Трейд КП Луцкводоканал – 7,88 грн за кубометр;

ООО Черкассыгаз сбыт и ООО Уманьгаз сбыт – 7,89 грн за кубометр;

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины – 7,96 грн за кубометр.

ООО Волыньэлектросбыт – 7,98 грн за кубометр;

ООО Закарпатье Энергосбыт - 7,98 грн за кубометр.

/ Facebook/gazpravda

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Ранее поставщики газа в Украине начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета.

Тарифы на газ в Украине: