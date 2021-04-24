Украинцам назвали годовой тариф на газ: кто заплатит больше

Бытовые потребители узнали годовой тариф на газ / УНИАН

Базовый годовой тариф на газ объявила киевская Торговая электрическая компания ТЭК.

Установлен тариф в размере 10,8 гривен за кубометр газа (с учетом НДС, но без учета транспортировки), говорится в сообщении на сайте компании.

Месячный тариф ТЭК на май составляе 9,9 гривен за кубометр газа (с НДС, без транспортировки).

В свою очередь Черновицкая областная энергопоставляющая компания установила тариф в размере 13,5 гривен за кубометр газа (с учетом НДС и транспортировки).

Месячный тариф на май составляет 8,5 гривен за кубометр (с НДС и транспортировкой).

Компания Черновцыгаз сбытпредложила тариф Твой газ годовой для населения с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в размере 7, 99 грн/куб. м (с учетом НДС и транспортировки).

Также тариф на май объявило предприятие Евода Трейд КП Луцкводоканал в размере 9,85 гривен за кубометр газа (с учетом НДС).

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Тарифы на газ в Украине: