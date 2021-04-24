Украинцам назвали годовой тариф на газ: кто заплатит больше

Срок действия годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю.
Базовый годовой тариф на газ объявила киевская Торговая электрическая компания ТЭК.
Установлен тариф в размере 10,8 гривен за кубометр газа (с учетом НДС, но без учета транспортировки), говорится в сообщении на сайте компании.
Месячный тариф ТЭК на май составляе 9,9 гривен за кубометр газа (с НДС, без транспортировки).
В свою очередь Черновицкая областная энергопоставляющая компания установила тариф в размере 13,5 гривен за кубометр газа (с учетом НДС и транспортировки).
Месячный тариф на май составляет 8,5 гривен за кубометр (с НДС и транспортировкой).
Компания Черновцыгаз сбытпредложила тариф Твой газ годовой для населения с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в размере 7, 99 грн/куб. м (с учетом НДС и транспортировки).
Также тариф на май объявило предприятие Евода Трейд КП Луцкводоканал в размере 9,85 гривен за кубометр газа (с учетом НДС).
Читайте такжеУкраинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает
Тарифы на газ в Украине:
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.