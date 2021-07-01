В июле в Украине взлетят цены на газ: кто заплатит больше всех

Газопоставляющие компании установили базовые годовые фиксированные цены на июль.
В Украине отдельные газоснабжающие компании изменили месячные тарифы на газ для населения на июль.
По данным издания Газправда, в Украине размер месячных цен, которые компании предлагают на июль, взлетел до 15,5 грн за кубометр.
В частности, газоснабжающая компания ТАС Энергия страны установила месячный тариф на июль на уровне 15,5 гривен за кубометр.
При этом большинство газопоставляющих компаний установили базовые годовые фиксированные цены в промежутке 7,80 - 13,50 грн за кубометр.
Добавим, что Нафтогаз Украины установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривен (в июне - 11,94 гривен за кубометр).
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с июня ожидает повышение цены на газ.
В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.
В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.