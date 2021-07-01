В июле в Украине взлетят цены на газ: кто заплатит больше всех

В Украине растут цены на газ / pixabay

В Украине отдельные газоснабжающие компании изменили месячные тарифы на газ для населения на июль.

По данным издания Газправда, в Украине размер месячных цен, которые компании предлагают на июль, взлетел до 15,5 грн за кубометр.

В частности, газоснабжающая компания ТАС Энергия страны установила месячный тариф на июль на уровне 15,5 гривен за кубометр.

При этом большинство газопоставляющих компаний установили базовые годовые фиксированные цены в промежутке 7,80 - 13,50 грн за кубометр.

Добавим, что Нафтогаз Украины установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривен (в июне - 11,94 гривен за кубометр).

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/ gazpravda.com.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с июня ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.