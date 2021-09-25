Резкий рост тарифов на 40%: украинцев предупредили о подорожании отопления и горячей воды

Украинцев ждет повышение тарифов / УНИАН

В Украине для того, чтобы избежать повышения тарифов на тепло и горячую воду необходимо выделение компенсаций. Как говорят местные власти, это связано с тем, что в действующих ценах заложен старый тариф на "голубое топливо" в размере около 4 грн за кубометр.

По словам эксперта аналитического центра Ассоциации городов Украины Олега Гарника, в действующих тарифах заложена стоимость кубометра газа около 4 грн, пишет Obozrevatel.

Он пояснил, что сейчас украинцам предлагают горячую воду по цене, которая компенсирует цену на газ в 4 грн, а покупать голубое топливо предприятия могут по цене почти в два раза выше — 7,96 грн.

"Если раньше распределение стоило 60 копеек, а сейчас 2−2,5 грн — это повлияет на тариф. Потому к стоимости газа мы добавляем еще услуги по распределению", — говорит Гарник.

Добавим, что неофициально в Кабмине говорят: денег на поддержку городов для того, чтобы они могли удерживать низкие цены на коммунальные услуги, нет. Местные бюджеты могут сами искать на это ресурс. Более того, в рамках децентрализации предусматривался механизм уравнения: богатые города должны были субсидировать бедные.

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В свою очередь местная власть требует от Кабмина предоставить компенсацию для того, чтобы удержать цены на отопление и горячую воду. В результате, тарифы могут взлететь на 40%.

Ранее отдельные газоснабжающие компании изменили месячные тарифы на газ для населения на июль. В частности, размер месячных цен, которые компании предлагают на июль, взлетел до 15,5 грн за кубометр.

Ранее сразу несколько компаний предложили годовой тариф на газ с максимальной ценой для потребителей.