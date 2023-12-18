Прогноз на 2024 год для Украины: Загородний – о новом наступлении России, возможных выборах и оружии

Россия в 2024 году попробует наступать на Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области, не исключена попытка второго похода на Киев, считает Тарас Загородний.

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Война в 2024-м вряд ли закончится, Украину ждёт сложный год, считает Тарас Загородний / Главред

Для Украины новый 2024-й обещает быть не проще уходящего года, а в чём-то даже сложнее. Войне с Россией по-прежнему не видно конца и края, но к этому добавятся ещё и риски получить существенное сокращение западной помощи, а также внутренние проблемы – и политические, и экономические.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний поделился с Главредом прогнозами и рассказал, что ждёт Украину в 2024 году, изменится ли в новом году власть, кто может возглавить украинское государство после Владимира Зеленского, насколько вероятен новый Майдан в нашей стране и из-за чего, а также обрисовал не самые радужные перспективы хода войны с Россией.

Какой, по-вашему, будет внутриполитическая ситуация в Украине в 2024 году? Ждут ли нас выборы, и насколько вероятны внутренние разборки и конфликты в стране?

Всё упирается в желание украинского общества, а оно хочет, прежде всего, победы в войне, а не выборов и внутренних разборок. Это неизбежно будет влиять на поведение наших политиков.

Общество должно сконцентрироваться на конкретной задаче – победе в войне, сплотиться не только в своей вере в ВСУ, но и в деле обеспечения нашей армии, её механизации и т.д. И тогда будет не до мелких разборок, политических игр, пустых заявлений, подколок и манипуляций, которые были у нас обычным явлением до 24 февраля 2022 года. Именно из-за этого мы тогда не смогли максимально милитаризировать общество и подготовиться к войне.

Кроме того, украинское общество должно создать запрос на ряд конкретных действий, ведущих к победе в войне. Будет такой запрос – наши политики станут вести себя иначе.

Если же общество будет жаждать политических игр и срачей, будет вестись на всё это, тогда война пойдёт по таким сценариям, которые будут иметь очень печальные последствия для Украины. В частности, мы можем повторить судьбу Украинской народной республики (УНР) 1918 года, когда вместо консолидации с целью борьбы с большевиками Петлюра снёс Скоропадского, а через три месяца был вынужден бежать за рубеж, потому что большевики выбили его из Киева.

Безусловно, есть риск того, что мы скатимся во внутренние политические разборки и срачи. Но есть серьёзные основания полагать, что этого не случится: у общества есть понимание ценности государства и его несущей конструкции – армии. Армия уже стала политическим игроком, потому консолидироваться нужно вокруг того, что с ней связано. Если политики не обеспечивают функциональную работу армии, её вооружение, собственное производство оружия на территории нашей страны, возникнут вопросы не к армии, а к политикам – нужны ли они в таком случае, зачем они существуют, как они приближают победу. Иными словами, нашему обществу нужно повзрослеть, сконцентрироваться на приоритетах и понять, что срачи, которыми политики манипулировали до полномасштабного вторжения России, уже не просто не актуальны, а опасны для жизни миллионов человек.

Существует ли, на ваш взгляд, угроза нового Майдана в 2024 году? И из-за чего он может начаться? Что сейчас может произойти такого, что украинское общество поднимется на массовый протест?

Такие риски есть. В первую очередь, такой протест будет связан с армией. Например, безумные нападки на Залужного или армейское руководство известной депутатки Безуглой могут спровоцировать множество неприятных вопросов к "слугам народа". "Слуги" должны понимать риски, которые создаёт для них эта депутатка, которая до сих пор остаётся в их фракции.

Впрочем, всё это вряд ли будет реализовано в виде Майдана, но это вполне может быть реализовано в виде роста запроса на выборы. Такой точкой может стать, например, увольнение Залужного.

Политики должны понимать, что Залужный – это уже национальный миф нашего государства, я бы даже сказал, государствообразующий миф. Доверие к Залужному как среди армейского руководства, так и среди украинцев достаточно велико, ему доверяют больше, чем кому-либо другому. И Залужный олицетворяет армию.

Когда политики думают, что можно "прокрутить фарш назад" и поставить армию на место, они ошибаются – уже не получится. В случае, если встанет выбор между политиками и армией, люди выберут армию.

Смотрите видеоверсию прогноза Тараса Загороднего для Украины на 2024 год:

Социология показывает, что в украинском обществе доверие к армии на уровне 97%, а к Верховной Раде – на уровне 5%, то есть разница колоссальная. На втором месте в этом рейтинге – СБУ как инструмент защиты государства, который используется для уничтожения коллаборантов, инфраструктуры противника на временно оккупированной территории теми же беспилотниками (недавно в Феодосию прилетело 40 беспилотников, прилетали они и в Краснодарский край). Вот так благодаря синергии армии и спецслужб Украина в значительной мере решила вопрос безопасности на Чёрном море. Ведь российский флот испугался и переместился в Новороссийск.

Сомневаюсь, что в Украине будет Майдан, но консолидация общества в требовании передать власть военным вполне возможна. Причём очень вероятно, что это может быть реализовано.

Те плановые выборы, которые у нас должны состояться в 2024 году, на ваш взгляд, будут?

Опять-таки всё будет зависеть от запроса общества, а люди пока не хотят выборов. Это не ко времени сейчас.

Плановые парламентские выборы мы уже пропустили – они должны были состояться в конце октября 2023 года. Также вскоре должны были бы состояться плановые президентские выборы, но законодательство – Конституция – позволяет не проводить их. Эта норма Конституции у нас уже использовалась, когда 2004 году Кучма пересидел свой срок примерно на полгода из-за Оранжевой революции, проведения третьего тура выборов и т.д.

Пока общество не хочет никаких выборов, но его мнение может измениться. И существенную роль тут будет играть фактор Залужного: если он будет уволен по каким-либо причинам или сам уйдёт в отставку, появится консолидирующая фигура, вокруг которой будут объединяться недовольные властью, и люди будут требовать проведения выборов, потому что захотят видеть у власти Залужного.

А как вы оцениваете вероятность такого сценария, что Залужный придёт к власти?

Пока Залужный остаётся на своей должности в Генеральном штабе ВСУ, такой вариант исключён. Да и он никогда не заявлял о своих политических амбициях.

Как вы считаете, каковы шансы на завершение войны в 2024 году? Какая сегодня наиболее реалистичная перспектива вырисовывается? Надолго ли ещё война?

Мы должны думать о другом: какая последовательность действий приведёт к результату, которого хочет украинское общество. Да и вообще, чего оно хочет – выхода на границы 1991 года или на границы до 24 февраля 2022 года. Мы должны думать, что нужно делать, чтобы хотя бы не проиграть войну. А для этого нужно самим производить вооружение. Ведь мы видим, что США то дают, то не дают оружие, то дают, но не в тех количествах, что нам нужны. Производя оружие самостоятельно, мы не будем зависеть от этого фактора.

Чем больше тыл будет интегрироваться в армию, тем лучше. Когда он будет производить необходимое вооружение для защиты нашей страны и переноса войны на территорию Российской Федерации, мы получим один результат. Если, например, мы выбьем всю нефтеперерабатывающую промышленность на территории России, это создаст ей большие проблемы. Уничтожение портов Новороссийска создаст ещё бо́льшие проблемы для россиян, потому что через них идёт треть российского товарооборота. В этом случае будут созданы предпосылки для промежуточного решения вопроса о том, уходит ли РФ из Украины и как.

Главным драйвером являются украинцы. Нет смысла надеяться, что Запад за нас всё решит – Запад порешает всё так, что нам не понравится. Украинское общество должно создавать давление на власть для решения нужных для завершения войны вопросов. Например, для решения вопроса о налогообложении предприятий, которые выполняют оборонный заказ – он до сих пор не решён, хотя месяц назад состоялось заседание в Министерстве обороны Украины, где был принят проект постановления, который должен быть утвержден и должен решить все эти задачи. Но, к сожалению, воз и ныне там.

Если мы решим этот вопрос, то у нас будет значительно больше сил. Мы должны следовать принципу римского императора Марка Аврелия – "делай, что должен, и будь что будет". Ведь наличие вооруженной армии, способной наносить удары по территории Российской Федерации (а без собственного оружия это невозможно), делает для нас будущее более прогнозируемым. Даже если нас будут склонять к переговорам с Россией (чего я не исключаю), разговор, который будет вестись под аккомпанемент уничтожения российской промышленности на территории РФ, будет идти однозначно веселее. Так в переговорах будет рычаг давления, который позволит реализовывать то, что нужно нам, а не России и тем странам, которые будут стремиться решить всё за наш счёт.

Другой вариант – мы продолжаем действовать в том же ключе, что и сейчас: выпрашивать оружие, ждать манны небесной и т.д. В этом случае сценарий будет негативным для нас: нас будут склонять к переговорам, и наши переговорные позиции будут значительно хуже, чем нам бы хотелось.

Всё опять-таки будет зависеть от консолидации общества. Количество дронов и оружия, которое мы сможем наштамповать, будет многое решать. А ведь это мы вполне можем делать. Миллион дронов в год Украина в состоянии производить, и это необходимо. Также мы можем сами выпускать ракеты и технику – то, чего Запад нам никогда не даст для ударов по территории Российской Федерации.

Возвращаясь к вопросу о том, закончится ли война в 2024 году, скажу так: высока вероятность, что нет. А вот то, как война будет проходить, будет зависеть от нашей консолидации. Подчёркиваю, тыл должен быть интегрирован в армию и помогать ей, поскольку она сейчас является несущей конструкцией нашего государства. Максимальное уничтожение российских войск, российской промышленности и всё, что с этим связано, создают совершенно другие предпосылки для окончания войны, её результатов и для обеспечения нашей безопасности.

Как вы считаете, почему до сих пор не сделано то, о чем вы говорите? В частности, не налажено производство дронов, о котором вы сказали?

Потому что мы расслабились, думая, что Запад будет нам всегда помогать. А это неправда, и сокращение военной помощи со стороны западных стран сегодня очень реально. Кстати, это взаимосвязано: если мы сами не будем напрягаться, то нам будут сокращать помощь извне, поскольку в этом мире никто ни за кого впрягаться не хочет. Как говорят трамписты, "если украинцы не хотят побеждать в войне и не производят вооружение, то почему американские налогоплательщики должны оплачивать войну, которая к ним никакого отношения не имеет". Никто на Западе не хочет тянуть эту лямку без конца.

У нас до сих пор не понимают того, что изначально Запад рассматривал помощь Украине как временную перед тем, как украинцы сами начнут производить оружие. Но мы этого делать так и не начали, зато у нас "пилили" деньги на брусчатке, озеленении и прочей туфте вместо того, чтобы инвестировать в оборону и победу. Вот теперь Запад подталкивает нас к таким действиям.

К счастью, некоторые подвижки есть. Например, у громад забрали налоги на доходы физических лиц (НДФЛ), банки наконец обложили налогом на 50% – и это правильно. Ведь финансовая система, которая не обеспечивает оборонку и реальный сектор кредитами, является паразитом, который не должен жрать столько ресурсов. Наша задача – обеспечить армию, поддержать реальный сектор экономики и производство вооружения, а если банкиры сжирают массу ресурсов, они просто должны быть удалены, как ненужные экономике паразиты. Потому что банкиры должны обеспечивать рост экономики, а не пожирание ресурса через спекуляции с ОВГЗ и другими депозитными сертификатами. Действуя так, мы получим совершенно другие результаты. Слава Богу, дорожный фонд ликвидировали и всё кидают в оборонку. Это хорошо, но следующий вопрос – почему ещё не разогнали Укроборонпром? Ведь это структура, которая не способна производить ничего, а вот её производственные части – КБ "Луч", "Антонов", "Артем", завод им. Малышева и пр. – должны получать заказы напрямую от Министерства обороны, без каких-либо посредников.

Ведь каждый потраченный ресурс – это недопроизведённое оружие, ракета и т.д. Дайте ресурсы этим предприятиям, и они смогут всё произвести.

Медленно, но приходит осознание того, что нужно рассчитывать на свои силы, искать ресурсы внутри страны (а они есть, и их немало, как бы ни рассказывали нам, что мы бедные, голые и босые – меньше воровать нужно и больше забирать ресурсы у тех отраслей, которые не нужны в данный момент или забирают много прибыли). Например, хотите найти деньги – снизьте возмещение НДС на экспорт сырья в два раза, и тогда сразу появятся деньги, ведь у сырьевиков всё хорошо, зачем они нужны сейчас в таком количестве. Пусть лучше аграрные холдинги инвестируют в оборонку. Вполне можно перенаправить ресурс туда, в реиндустриализацию, и тогда мы получим соответствующие результаты.

Опять-таки я бы не говорил категорично, что ничего не делается, но это делается медленно, и это нужно было делать с первых дней войны. Ещё в феврале-марте 2022 года я говорил, что нужно переходить на военную экономику, а мне в ответ начали рассказывать о каком-то коммунизме, что всё это ерунда, и что летом мы будем уже в Крыму, кофе пить в Ялте. У меня вопрос – ну и? Россия перестраивается на военную экономику, перенаправляет ресурсы, её национальный банк работает на то, чтобы росла экономика, а не состояния у кучки банкиров.

Вот к чему мы должны прийти, и, надеюсь, что уже появилось такое понимание. По крайней мере, я вижу, что начинаются какие-то сдвиги в этом направлении. Появляется понимание, что и промышленная политика должна быть своя, и инвестиции должны идти в нужные сейчас отрасли. Но всего этого пока недостаточно.

Например, наше Министерство образования живёт в каком-то вакууме. В Украине уже сейчас есть дефицит производственных кадров. Стране достаточно маркетологов, психологов и других. Так пускай те люди, которые не имеют отношения к войне, учатся за свой счёт в университетах, а те, кто нужны стране, то есть инженеры, рабочие и т.д., которые будут производить вооружение, получают образование бесплатно. Уже сейчас нужно восстановить систему профтехучилищ, которые должны выпускать рабочих, способных воссоздавать оборонку. Для этого у нас есть ресурсы, есть технические вузы.

Если ситуация останется на том же уровне, что и сейчас, то есть мы не переходим к военной экономике, не наращиваем собственное военное производство и т.д., что в таком случае может происходить на фронтах в 2024 году? Если ещё при этом США прекратят помогать Украине. Ведь то, что сейчас демократы и республиканцы не могут прийти к согласию, может оставить Украину без крупных поставок как минимум до февраля, и это для России окно возможностей. Как она им воспользуется? То есть что будет происходить, если мы сами не начнём шевелиться и останемся без денег Запада? Какова наша перспектива на следующий год?

Я бы тут разделял вопрос денег Запада и вопрос военной помощи. Думаю, что помощь всё-таки в каком-то виде будет, но в не достаточном для нас, и эти пробелы мы всё равно должны будем закрывать сами. А вот денег действительно может и не быть в таком количестве, как мы рассчитывали. Мы должны искать ресурсы внутри страны, а они у нас есть – на одной таможне можно найти 10 миллиардов долларов.

Россия при этом не стоит на месте. РФ, увидев окно возможностей, может мобилизовать миллион человек и бросить их в Украину. Это вполне вероятно.

Далее – Россия сейчас массово производит дроны, в том числе тяжёлые, там есть соответствующая государственная программа. А у нас всё никак Шмыгаль не может решить вопрос налогообложения прибыли оборонных предприятий... В РФ такого нет, за это там сразу посадят.

Да, есть риски, что Россия кинет ещё "мясо", дроны, бомбы, ракеты – будет беспрестанно прессовать Украину, показывая Западу, что уже клинч, уже нужно договариваться, но, естественно, на условиях Москвы. Такие риски существуют.

Зная, что Россия будет бить в одну точку и сдаваться не собирается, Украина должна быть готова нанести неприемлемый ущерб для РФ. В идеале нужно уничтожить российскую нефтяную промышленность. Ведь из-за санкций у России возникла проблема с импортом технологий, там проседает переработка, поскольку нет возможности завезти необходимое оборудование.

Мы должны помнить, что россиян арифметически больше, и у них ещё есть возможность привлечь людей. У нас же людей меньше. Если мы призовем ещё 200 тысяч человек, в России призовут ещё миллион. Время работает против нас. Даже если соотношение потерь 1:10, это ничего не значит, если россиян придёт ещё миллион. Математика тут не в нашу пользу.

Единственный способ решить этот вопрос состоит в максимальной механизации армии. Миллион солдат мы не сможем подготовить, а вот наштамповать столько дронов Украина может.

Россия, призвав миллион человек и вливая в войну дополнительные ресурсы, будет пытаться удержать те позиции и территории, которые сейчас под её контролем, и усадить нас за стол переговоров?

Нет, Россия и дальше будет наступать. Думаю, есть риск того, что россияне снова накинутся на Харьковскую область. Эти риски достаточно высоки. Не нужно недооценивать Россию.

То есть будет попытка захвата Россией новых территорий?

Да, думаю, да. Не зря строятся новые фортификационные сооружения, новая защита. Такая вероятность есть, и она высока.

Для каких областей, кроме Харьковской, есть угроза нового наступления россиян?

Помимо Харьковской, также для Сумской и Черниговской областей. Всё, что было до этого.

Киев тоже под угрозой?

Киев пока под вопросом, но я думаю, россияне могут попытаться.

И об экономике. Что, по вашим прогнозам, будет происходить с украинской экономикой в 2024 году? Что будет с курсом гривны, возможен ли рост цен и на какие товары? Что будет с уровнем жизни украинцев в новом году?

Если не будет помощи, то уровень жизни в Украине будет падать. Он и так падает, потому что в стране война: ряд производств не работает, люди подъедают свои сбережения. Идут затраты на армию, а не на всё, что связано с экономикой. Если будут создаваться рабочие места в перерабатывающей промышленности, ситуация будет лучше, тогда возможен хороший экономический рост, и люди будут получать зарплату, будут рабочие места, например, за счёт оборонки. Понадобятся люди, чтобы производить миллион дронов в год – это новые рабочие места, люди будут платить налоги, им будут выплачиваться зарплаты. Тогда у нас будет и рост экономики.

Уже, к счастью, есть хоть робкие попытки реиндустриализации. И они должны продолжаться через локализацию производств. Те же аграрные холдинги должны понять, что с их зерном в таком количестве мы в Европе никому не нужны. Если эти тенденции продолжатся, то жизненный уровень не сильно просядет.

Если мы будем продолжать в том же духе, что и сейчас, то есть брать кредиты и клянчить деньги, то жизненный уровень будет проседать, поскольку ресурсов будет всё меньше. Ресурсов меньше – цены будут расти.

В официальную инфляцию я особо не верю, но где-то на 15%, думаю, она вырастет.

А курс гривны будет зависеть от того, как себя будет вести Нацбанк: если он будет давать зарабатывать банкирам на колебании курса гривны, то будет проседание курса, если нет, то по-хорошему курс должен быть фиксированным до конца войны.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог, политический и экономический эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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