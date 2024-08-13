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Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию

Юлия Закрепа
13 августа 2024, 16:43
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Масштаб российских потерь все больше затрудняют поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине.
Под Курском - нехватка солдат: Москва в панике готовится объявить новую мобилизацию
Кремль может начать экстренную мобилизацию / коллаж: Главред, фото: flickr, unsplash

Усиливающаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации.

По словам трех анонимных источников, близких к Кремлю и министерству обороны России, армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. Региональные чиновники сейчас в среднем не выполняют более трети своих квот по набору, передает издание Bloomberg.

По словам двух анонимных источников, ситуация может заставить Россию рассмотреть новую мобилизацию. Чиновники могут представить это как меру ротации для фронтовых войск, сказал один из людей, в то время как другой сказал, что призыв может быть объявлен уже в конце этого года.

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Потрясающее военное вторжение Украины в западную Курскую область России, которое не встретило никакого сопротивления, подчеркнуло проблемы, с которыми сталкивается Кремль. Украинские войска в настоящее время контролируют 1000 кв. км российской территории, и наступательные операции продолжаются, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, президент Владимир Зеленский.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Россия имеет сотни тысяч солдат на передовой в восточной и южной Украине, где она сталкивается с растущими потерями, поскольку бои в основном зашли в тупик. Неспособность отразить украинское наступление и восстановить контроль над своей границей выявила недостаток оборонительных резервов.

Владимир Путин приказал мобилизовать 300 тысяч человек в сентябре 2022 года, что вызвало всплеск беспокойства по поводу войны среди россиян и бегство из страны до миллиона человек. Стремясь избежать повторения этого опыта, Кремль сосредоточился на призывах к патриотизму и предложениях денег, чтобы попытаться обеспечить 30 тысяч новых солдат, которые ему нужны ежемесячно только для пополнения рядов.

Это побуждает Кремль резко повысить выплаты федеральной и региональной власти, чтобы убедить больше людей присоединиться к армии. Давление с целью заполнить квоты настолько сильное, что богатые регионы заманивают людей в более бедные, чтобы подписать с ними контракты и получить право на большие бонусы.

Масштаб российских потерь и недостаточный уровень замещения все больше затрудняют поддержку текущей стратегии медленного продвижения в Украине, по словам анонимного источника, знакомого с ситуацией. Больше не идет никаких разговоров о захвате Киева и других городов, поскольку у России нет людей, сказал этот человек.

Мобилизация в России

Российские власти доводят финансовые стимулы до крайности, поскольку набор падает. В июле мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить 1,9 млн рублей (22 000 долларов) добровольцам, которые подпишут военные контракты, в дополнение к 600 тысяч рублей, которые уже выплачиваются ежегодно ежемесячными платежами.

В целом, по словам мэра, при условии выживания новобранцы должны были заработать 5,2 млн. рублей за первый год, что примерно втрое превышает среднюю годовую зарплату в столице в прошлом году.

Путин также дал указание правительству удвоить федеральную премию новобранцам до 400 тысяч рублей до конца года и призвал региональные власти выплатить такую же сумму.

"Путину нужно около 500 тысяч человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать спад и ротацию своих войск, развернутых в Украине. Текущая стратегия набора в России, которая основана на выплате добровольцам зарплат выше рыночных, будет неадекватной для достижения этой цели. Вместо этого правительство, скорее всего, переключит свое внимание на призывников", - сказал экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Напомним, что в CNN раскрыли, для чего ВСУ прорвались под Курском. Военное руководство Украины могло рискнуть вторжением в Курскую область РФ с целью улучшить позиции на поле боя перед возможными переговорами об окончании войны.

Потери РФ под Курском могут создать кризис в Кремле. Поскольку Россия сильно зависит от срочников, которые охраняют границу с Украиной, украинская операция на территории Курской области создает серьезные проблемы для Кремля.

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война в Украине Курская область Операция в Курской области
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