Харьковская операция захлебнется: Мусиенко заявил о создании буферной зоны на Курщине

Александр Мусиенко считает, что в Белгородской области вероятны события, подобные тем, что сейчас наблюдаем на Курщине.

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Что происходит в Курской области / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: google.maps

На сайте Главред состоялся чат с военным и политическим экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко. Общаясь с читателями, он рассказал, чем Украине облегчит жизнь создание буферной зоны в Курской области. Мусиенко также рассказал о том, что Харьковская операция оккупантов может захлебнуться.

"Харьковская операция захлебнется, потому что в Белгородской области вероятны события, подобные тем, что мы наблюдаем на Курщине. Представим сценарий, при котором украинские силы обороны активно и успешно атакуют противника вблизи Волчанска и движутся в сторону Шебекино, за ним занимают определенные позиции и продвигаются дальше, насколько это возможно. А если бы удалось выйти до Грайворона, то можно было бы едва не соединиться с группировкой, которая действует в Курской области. Грайворон со стороны Белгородской области, как раз возле Сумщины. Это было бы очень положительно", - пояснил эксперт.

Мусиенко также считает, что на Харьковщине удастся ослабить давление врага и отбросить его, возможно, даже зайти на территорию Белгородской области и создать подконтрольную нам зону там.

"Безусловно, там, где присутствуют украинские войска, нет российских. Соответственно, оттуда враг не сможет осуществлять обстрелы артиллерией или минометами, как до сих пор. Поэтому артиллерийских и минометных обстрелов станет меньше", - добавил он.

"Ударов КАБами пока меньше не станет. Чтобы защититься от ударов российской авиации, нужны дополнительные системы ПВО. На Харьковщине и Сумщине эти системы есть, но их нужно еще больше для того, чтобы сбивать российские самолеты над территорией России. Поэтому Украина сейчас уделяет значительное внимание тому, чтобы поражать российские аэродромы, чтобы уменьшить способности врага наносить удары КАБами", - заявил Мусиенко.

Однако, он отметил, что опасность от баллистики и КАБов остается. Но обстрелов артиллерии и из минометов однозначно станет меньше.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация в Курской области

Напомним, что Сергей Братчук заявил о захваченных складах с боеприпасами в Курской области. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что украинские военные собираются не только наступать в Курской области, но и удерживать позиции и строить фортификации.

РФ готова пожертвовать одним участком фронта ради защиты Курска. Пока российское военное командование полагается на имеющиеся подразделения, ведь сейчас Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление на этом участке фронта.

Стала известна неожиданная цель боев в Курске - аналитики отмечают, что с начала боевых действий на территории Курской области России была зафиксирована сдача в плен значительного количества военных РФ. Украина намерена пополнить обменный фонд для возвращения домой украинских военнопленных из российского плена.

Кризис в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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