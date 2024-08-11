Стерли "красные линии": Украина может получить разрешение от Запада на удары по РФ

Политолог уверяет, что когда у Украины будет разрешение на удары западным вооружением по военным объектам РФ, эскалация со стороны агрессора снизится.

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Ситуация в Курской области показала, что запугивание "красными линиями" Путина не работает / Коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ, скрин с видео

События в Курской области показали, что разрешение на использование Украиной дальнобойного оружия США и других стран по территории страны-агрессора России может стереть так называемые "красные линии" Путина.

Это, фактически, уже произошло, после захода вооруженных людей в Курскую область РФ, рассказал в эфире телеканала FREEДОМ президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

"Чтобы быть объективным, следует подчеркнуть: разрешение на словах - это ни о чем. К тому же, если это оружие, берем, к примеру, произведено в Соединенных Штатах, а сейчас находится, условно говоря, в Германии и передано нам Берлином, то разрешение получить необходимо не от них, а от Соединенных Штатов. И вот здесь в большинстве случаев Украина как раз и обращаемся, и по ATACMS, и по всему, к Соединенным Штатам. Думаю, что первую скрипку все равно играют США. Это та страна, с которой нужно договариваться", - объясняет он. видео дня

Однако некоторые союзники все еще оставляют определенные ограничения из-за опасений эскалации. Лесной считает, что несмотря на это, рано или поздно Украина таки получит разрешение. Ведь Запад принимает концептуальные решения, но часто с опозданием.

"Это решение снизит эскалацию однозначно. События в Курской области показали, что "красные линии" Путина - это ни о чем. Их переход ничем не грозит. И другой момент - моральный. Это гуманистический шаг, который позволит сохранить очень много жизней. Даже жизней россиян. Ведь чем быстрее эта война закончится, тем быстрее перестанут гибнуть люди", - добавил он.

В любом случае Украина должна и в дальнейшем настаивать и убеждать партнеров в необходимости принять это решение, или же предложить альтернативное. Например, чтобы Украина получила разрешение не на удары по всей территории РФ, а исключительно по аэродромам.

Кто такой Олег Лесной? Олег Лесной - украинский политолог, политический комментатор, вице-президент аналитического центра "Политика". До начала российской агрессии интересовался избирательными процессами, психологией и правом.

Возможность Украины получить разрешение на удары западным вооружением

Недавно конгрессмен от Демократической партии США заявил, что политика Соединенных Штатов по вопросу снятия ограничений для ВСУ на дальность ударов по территории страны-оккупанта России зависит от ситуации на поле боя. Важно не давать оккупантам наносить удары по Украине с позиций за российской границей.

Накануне глава МИД Украины Кулеба привел аргумент относительно разрешения на удары западным вооружением по РФ. Украина должна уничтожать российские бомбардировщики до того, как они сбрасывают управляемые авиабомбы на украинскую территорию, что значительно ослабит российский воздушный террор.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать коммуникацию с партнерами, в частности, с США, чтобы получить разрешение на нанесение ответных ударов по российским аэродромам, откуда запускаются управляемые авиабомбы по территории Украины.

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