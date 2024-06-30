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Удары западным оружием по территории РФ: Зеленский назвал вероятные цели

Алексей Тесля
30 июня 2024, 21:11
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В ближайшие недели будет продолжена коммуникация с партнерами, подчеркнул президент.
Зеленский, Himars
Владимир Зеленский рассказал о переговорах с союзниками / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие недели будет продолжена коммуникация с партнерами, в частности, с США, чтобы получить разрешение на нанесение ответных ударов по российским аэродромам, откуда запускаются управляемые авиабомбы по территории Украины.

"Сегодня в Харькове – еще одно попадание российской управляемой авиабомбы. Был поражен почтовый терминал – обычный гражданский объект. По состоянию на данный момент известно о десяти раненых. Всем оказывается необходимая помощь. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования всем родным", - заявил президент в вечернем видеообращении.

Как он отметил, "эти их бомбы – одна из ключевых основ путинской способности воевать".

видео дня

Чем быстрее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, запускающей эти бомбы, чем быстрее мы сможем нанести удары – вполне справедливые, кстати – по российской военной инфраструктуре, по военным аэродромам, тем ближе будет мир. Настоящий мир", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что "в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решительность партнеров действительно помогает".

"Удары по российскому приграничью помогли защитить жизнь. Так же помогут и дальнейшие решения – смелые решения, которые должны быть, в которых мы нуждаемся и о которых говорим постоянно с нашими партнерами. В ближайшие недели мы продолжим коммуникацию, чтобы получить необходимые решения", - резюмировал глава государства.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Удары западным оружием по территории РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина может наносить удары по территории РФ, чтобы сдержать наступление оккупантов на Харьковском направлении, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что речь идет о территориях вблизи Харьковской области.

Напомним, что Украина мощно ударила HIMARS по РФ через несколько часов после разрешения США. Известно, что Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров к северу от российско-украинской границы.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение на удары по России. Сейчас на вооружении Украины есть такое французское оружие как артиллерийские установки CAESAR, TFR-1, броневики VAB, а также крылатые ракеты дальностью поражения до 250 км SCALP.

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