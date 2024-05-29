'Никаких ограничений': две страны ЕС разрешили Украине бить западным оружием по РФ

Для Украины не должно быть ограничений в использовании оружия для самозащиты, однако такую позицию занимают немногие страны, заявил Цезари Томчик.

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Еще две страны поддержали право на удары Украины по военным объектам России / Коллаж: Главред, фото: US Army, ua.depositphotos.com, ОК "Запад"

Украина может использовать оружие, полученное от Финляндии, для ударов по военным объектам в России. Польша также поддерживает право ВСУ использовать западное оружие против оккупантов на территории РФ. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.

Валтонен отметила, что страна, которая ведет оборонительную войну, имеет право наносить удары по военным объектам агрессора, если это необходимо для самообороны.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использоваться в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, которые необходимы для самообороны", - заявила Валтонен, пишет Uusi Suomi. видео дня

Также в Брюсселе заместитель министра обороны Польши заявил, что Украина должна иметь право использовать западное оружие для ударов по целям на территории РФ. Томчик подчеркнул, что для Украины не должно быть никаких ограничений, однако признал, что такую позицию занимают немногие страны.

"Безусловно, ситуация выглядит так, что Россия сегодня делает то, что хочет, а Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, и это должно прекратиться. Польская позиция четкая - Украина должна иметь возможность воевать с тем оборудованием, которое она получает, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было", - сказал Точик, пишет Polskie Radio.

Запрет на использование западного оружия против РФ - главные новости

Напомним, Украина не может использовать оружие Германии на территории России, поскольку Берлин предоставлял его с условием, что оно будет использоваться только на украинской территории. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его политика направлена на предотвращение "большой войны" и не видит причин для снятия этих ограничений для Украины.

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. Также президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право Украины наносить удары по военным объектам на территории России, с которых осуществляются обстрелы.

Как сообщал Главред, США и Германия угрожали прекращением поставок ракет Украине, если она будет использовать западное оружие для ударов по России. На данный момент позиция США относительно использования украинскими войсками американского оружия на территории России остается неизменной. Вашингтон "не поощряет" удары за пределами Украины.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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