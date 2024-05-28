Не поощряют и не дают возможностей: в США озвучили позицию относительно ударов по РФ

В Госдепе заявили, что Украина не имеет большей поддержки, чем со стороны США. Страна не только делает заявления, но и оказывает конкретную помощь.

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США не изменили позиции по ударам Украины по территории России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Позиция США относительно применения американского оружия украинскими войсками по территории России не изменилась. Вашингтон "не поощряет" удары за пределами Украины. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

"Что касается нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом: наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины вне ее пределов. Но если вы посмотрите на широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что Украина не имеет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул Миллер.

По его словам, США не только делают заявления, но и предоставляют конкретные пакеты военной помощи ВСУ. Кроме того, Вашингтон продолжает лидировать в действиях международной коалиции из более 50 стран мира, направленных на поддержку Украины.

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"Мы также подтверждаем это мерами, которые принимаем, чтобы привлечь Россию к ответственности",- добавил Миллер.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Запрет на использование западного оружия против РФ - главные новости

Напомним, Украина не может использовать оружие Германии на территории России, поскольку Берлин предоставлял его с условием, что оно будет использоваться только на украинской территории. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его политика направлена на предотвращение "большой войны" и не видит причин для снятия этих ограничений для Украины.

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. Также президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право Украины наносить удары по военным объектам на территории России, с которых осуществляются обстрелы.

Как сообщал Главред, США и Германия угрожали прекращением поставок ракет Украине, если она будет использовать западное оружие для ударов по России. Хотя некоторые страны НАТО заявили, что их оружие можно использовать против российских целей, многие виды вооружения используют американские снаряды. А это в свою очередь не устраивает США и Германию.

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