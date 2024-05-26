Удары Украины оружием США по РФ: у Байдена отреагировали на инициативу

Давление на Белый дом идет со всех сторон, есть шансы на нужное для Украины решение, сказал глава делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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В Белом доме обсуждают вопрос снятия табу на удары оружием США по России - Чернев / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Американцы неформально говорят, что в Белом доме уже обсуждается вопрос снятия табу на удары Украины американским оружием по территории агрессора России. Давление идет со всех сторон, есть шансы на успешное решение. Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в рамках неформальных бесед в кулуарах ПА НАТО американцы уже говорят, что в Белом доме "пошел процесс", связанный с разрешением Украине наносить удары по РФ оружием США.

"Проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", - подчеркнул Егор Чернев. видео дня

Кратко об ATACMS / Инфографика: Главред

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