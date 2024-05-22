Есть двухпартийная поддержка: в США призвали Пентагон разрешить Украине бить по РФ

Конгрессмены отмечают, что до конца 2024 года США подготовят для Украины только 12 пилотов истребителей F-16 и требуют от Пентагона увеличить их количество.

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Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России / Коллаж Главред, фото: Офис президента, СтратКом ВСУ

Группа американских конгрессменов от обеих партий Конгресса опубликовала открытое обращение к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом разрешить Украине наносить удары по территории РФ и ускорить поставки оружия. Об этом говорится в сообщении комитета по разведке Палаты представителей США, передает "Голос Америки".

Кроме того, американские законодатели выступили с предложением расширить тренировки украинских пилотов на самолетах F-16.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер высказался о том, что Украина может наносить удары по стратегическим целям на российской территории "при определенных обстоятельствах".

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"Украинские чиновники выразили серьезную обеспокоенность, заявив, что ситуация сейчас хуже, чем когда-либо. Соединенные Штаты должны позволить Украине при определенных обстоятельствах использовать оружие, которое может поражать цели в России, тренировать на F-16 больше украинских пилотов и усилить украинские системы ПВО", - отметил конгрессмен Тернер.

Конгрессмены считают, что политика администрации Байдена затрудняет эффективную оборону украинцев и требует изменений.

"Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенные типы оружия, предоставленного США, для выполнения операций по стратегическим целям в России или на контролируемой Россией территории. ... Это чрезвычайно важно, чтобы администрация Байдена позволила военным лидерам Украины иметь возможность осуществлять полный спектр операций, необходимых, чтобы ответить на неспровоцированную атаку России на их суверенную территорию", - говорится в письме, которое по состоянию на 21-го мая подписали 13 конгрессменов.

Они призывают Пентагон также увеличить количество украинских военных, проходящих обучение на истребителях F-16 в США отмечая важность для Украины в наличии большого количества подготовленных пилотов.

По данным ВВС США, до конца 2024 года Соединенные Штаты планируют завершить тренировки только 12 украинских пилотов.

"Изучить 12 пилотов - этого просто недостаточно. Украина - в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете, по сравнению с другими иностранными странами", - отметили в письме члены Комитета разведки Палаты представителей США.

Они напомнили о необходимости предоставления Украине дополнительных систем ПВО Patriot для защиты городов от российских ракетных ударов. Отмечается, что военная помощь США для Украины приходит поздно и в малых количествах, что ухудшает ситуацию на поле боя.

"Мы призываем вас сотрудничать с нами, чтобы ускорить поставки ресурсов, пока наши друзья в Украине продолжают защищать свою территорию от российского грубого нападения и агрессии", - заявили конгрессмены в обращении к министру обороны США.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Помощь США для Украины - удары по РФ западным вооружением

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина не использует предоставленное Соединенными Штатами оружие для ударов по военным целям на территории РФ. Он отметил, что США четко сообщили Украине, что оружие поставляется исключительно для обороны ее территории.

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя отказ стран-союзников в разрешении для Украины наносить удары по стратегическим целям на территории РФ с использованием западного оружия отметил, что это создает значительное преимущество для РФ в войне.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина ведет оборонительную войну и имеет право использовать оружие своих партнеров для ударов по позициям, откуда Россия проводит свои атаки.

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