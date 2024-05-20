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Можно ли Украине бить по РФ западным оружием: неоднозначное заявление Пентагона

Юрий Берендий
20 мая 2024, 21:54
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Глава Пентагона выразил надежду, что Украина будет использовать полученное от Соединенных Штатов оружие исключительно для ударов на своей территории.
Можно ли Украине бить по РФ западным оружием: неоднозначное заявление Пентагона
США против применения Украиной американского оружия не в ближнем бою / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, скриншот из видео

Силы обороны Украины не использовали предоставленное Соединенными Штатами оружие для ударов по военным целям на территории РФ. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга по результатам заседания "Рамштайн".

"Я абсолютно уверен, что украинцы не пользовались нашим оружием для поражения целей на территории России", - сказал Остин.

Остин подчеркнул, что США четко заявили Украине, что поставляют оружие исключительно для обороны ее территории.

видео дня

Смотрите видео с заявлением Ллойда Остина об использовании американского вооружения для ударов по территории России:

Можно ли Украине бить по РФ западным оружием: неоднозначное заявление Пентагона
Фото: скриншот

"Как они (украинцы - ред.) это делают, оставлю на рассмотрение экспертов. Но, конечно, наше ожидание таково, что они продолжают использовать это оружие только на территории Украины", - добавил глава Пентагона.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун отметил, что Соединенные Штаты сосредотачивают свою поддержку на том, чтобы украинские Вооруженные силы могли существенно влиять на ход ближнего боя.

"Мы обращаем внимание на то, что происходит вокруг Харькова. Я не буду говорить публично, что я могу посоветовать (украинцам - ред)", - сказал Браун.

Генерал Браун добавил, что с продолжением поддержки Украины он будет взаимодействовать с Остином для предоставления рекомендаций относительно дальнейших действий. Однако, он отметил, что главное, чтобы предоставленные способности использовались в ближнем бою.

По его словам, Украина может наносить удары по военным целям РФ на собственной территории, в том числе и во временно оккупированном Крыму.

Браун заверил, что ракеты ATACMS, которые США предоставили Украине, используются исключительно на украинской территории и не применяются для ударов по территории России.

Министр обороны США Остин согласился с этим мнением.

"На мой взгляд, их внимание должно сосредотачиваться на ближнем бою", - резюмировал глава Пентагона.

Кто такой генерал США Чарльз Браун?

Чарльз Квинтон Браун-младший (англ. Charles Q. Brown Jr.) - американский военачальник, генерал Воздушных сил США (2018), 22-й начальник штаба Воздушных сил США (с 2020). 21-й Председатель Объединённого комитета начальников штабов США (с 1 октября 2023).

В 2020 году журнал Time включил Брауна в список 100 самых влиятельных людей мира, пишет Википедия.

Помощь США для Украины - взрывы в РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, США выделяют Украине значительный пакет финансовой помощи, который будет использован на закупку оружия для Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Утром 20 мая во временно оккупированном Луганске произошли взрывы, после которых в городе поднялся огромный столб дыма. Российские Telegram-каналы сообщают о "прилетах или сбитиях". Местные жители рассказали, что было около восьми взрывов, и только один раз сработала российская ПВО.

Украинские силы регулярно будут наносить массированные атаки на Россию с помощью дронов собственного производства, поэтому оккупантам придется к этому привыкнуть. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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