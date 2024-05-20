'Шаг вперед и два шага назад': помощь Запада опаздывает на год – Зеленский

Западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины, говорит президент.

https://glavred.info/ukraine/shag-vpered-i-dva-shaga-nazad-pomoshch-zapada-opazdyvaet-na-god-zelenskiy-10566638.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал западную помощь Украине / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предоставление западной помощи для отражения российской агрессии.

Как подчеркнул он в интервью Reuters, каждое решение стран Запада о военной помощи Украине приходит с опозданием примерно на год.

Глава государства обратил внимание на то, что союзники Украины слишком долго на это осмеливаются.

видео дня

При этом он отметил, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины.

Президент пояснил, что системы ПВО, такие как Patriot приходят в Украину по формуле "один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад".

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим с опозданием примерно на год", - добавил Зеленский.

Смотрите видео - Владимир Зеленский оценил помощь Запада Украине:

/ Скриншот

Военная помощь Украине - последние новости по теме:

Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.

10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.

/ Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред