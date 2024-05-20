'Шаг вперед и два шага назад': помощь Запада опаздывает на год – Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предоставление западной помощи для отражения российской агрессии.
Как подчеркнул он в интервью Reuters, каждое решение стран Запада о военной помощи Украине приходит с опозданием примерно на год.
Глава государства обратил внимание на то, что союзники Украины слишком долго на это осмеливаются.
При этом он отметил, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины.
Президент пояснил, что системы ПВО, такие как Patriot приходят в Украину по формуле "один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад".
Решение о военной помощи Украине от США
23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.
Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Каждое решение, к которому мы, а затем и все вместе, приходим с опозданием примерно на год", - добавил Зеленский.
Смотрите видео - Владимир Зеленский оценил помощь Запада Украине:
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Ранее сообщалось, что США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ. Соединенные Штаты Америки готовят к отправке в Украину новую партию оружия и военной техники. Жан-Пьер не уточнила, что именно войдет в новый пакет. Однако по ее словам, США пытаются оказать помощь ВСУ в районе Харькова, поскольку там "украинские силы ведут упорные бои".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Макрон и Зеленский обсудили помощь ВСУ. Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ.
10 мая стало известно, что США выделили Украине новый пакет военной помощи. Ее размер составляет 400 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.
Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США уже поставило на передовые позиции ВСУ в Украине часть вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и сейчас активно работает над доставкой остального вооружения и техники, в том числе из нового пакета помощи.
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