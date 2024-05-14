Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ: подробности разговора

В Париже анонсировали предоставление Украине новой военной помощи в "ближайшие дни и недели".

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Зеленский созвонился с Макроном на фоне большого наступления России / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Украинский глава Владимир Зеленский во вторник, 14 мая, имел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В разговоре речь шла о наступлении оккупантов. Париж, в свою очередь, пообещал усиление военной помощи.

В частности, Макрон осудил террористические атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Как говорится в коммюнике Елисейского дворца, лидеры обсудили наступление России на Харьковщине и в Донецкой области.

Макрон "подтвердил решимость Франции предоставить всю необходимую поддержку в долгосрочной перспективе вместе со всеми другими партнерами для победы Украины в войне с Россией".

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Французский лидер детализировал поставки вооружения, как утверждает пресс-служба президента, в ближайшие дни и недели.

Отдельно он напомнил об инициированном им "олимпийском перемирии" для начала переговоров РФ в рамках международного права и в интересах Украины.

В свою очередь, в Офисе Зеленского сообщили, что оба лидера обсудили участие Франции в саммите мира в Швейцарии.

Наступление России - последние новости с фронта

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

По состоянию на 14 мая оккупанты пытаются завязать уличные бои на окраинах населенного пункта, город почти разрушен.

Более того, войска Путина, вероятно, в ближайшие дни интенсифицируют боевые действия на границе Сумской и Черниговской областей, считает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Эксперты соглашаются, что РФ таким образом хочет отвлечь ресурсы ВСУ от основных участков фронта (ведь противник уже больше месяца наступает на Донецком направлении).

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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