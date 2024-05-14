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Пытаются заходить с другой стороны: в ВСУ рассказали о боях в Часовом Яру

Юлия Закрепа
14 мая 2024, 18:37
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Оккупанты уже не проводят таких массированных мясных штурмов, как раньше - это свидетельствует об изменении тактики.
Пытаются заходить с другой стороны: в ВСУ рассказали о боях в Часовом Яру
Оккупанты пытаются захватить Часов Яр / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска уменьшили количество массированных мясных штурмов в районе Часового Яра Донецкой области. При этом оккупанты чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

"В Часовом Яру ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия днем и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, которые сбрасывает на город и населенные пункты поблизости", - рассказал Волошин в эфире телемарафона "Єдині новини".

Россияне пытаются захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

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Кроме того, враг изменил тактику. Оккупанты уже не проводят таких массированных мясных штурмов, как раньше, а чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

"Враг бросает в последнее время на штурм мобилизованных, бывших заключенных. Технику враг приберегает. Противник прилагает все усилия, чтобы определенные успехи иметь на этом направлении, но у него успехов нет. При этом проводит активное артиллерийское воздействие и применяет сбросы с дронов на окраине Часового Яра", - добавил спикер.

Также, по его словам, только за предыдущие сутки на этом направлении было зафиксировано почти 150 минометных и артиллерийских обстрелов. На утро также было зафиксировано 12 штурмов врага.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Какова ситуация в Часовом Яру: что известно

Напомним, что военный Олег Калашников объяснил, почему РФ штурмует Часов Яр. Войска агрессора России штурмуют Часов Яр, поскольку без контроля над городом невозможно вражеское продвижение на Константиновском и Краматорском направлениях, считает представитель 26-й артиллерийской бригады.

В ISW раскрыли, как армия РФ может обойти Часов Яр. Российские оккупанты продолжают наступательные операции в районе Часового Яра Донецкой области. Враг может попытаться обойти город и создать условия для оперативного окружения. Россияне сосредоточили несколько больше личного состава возле Клещеевки.

Аналитик Александр Коваленко сказал, когда произойдет пик наступления РФ. Наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким, поскольку там большое количество населенных пунктов и сел, считает эксперт. Украинские защитники прилагают титанические усилия, чтобы сдержать наступление оккупантов.

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