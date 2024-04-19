ВСУ титанически защищают Часов Яр: Коваленко сказал, когда произойдет пик наступления РФ

Наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким, поскольку там большое количество населенных пунктов и сел, рассказал Александр Коваленко.

https://glavred.info/ukraine/vsu-titanicheski-zashchishchayut-chasov-yar-kovalenko-skazal-kogda-proizoydet-pik-nastupleniya-rf-10559159.html Ссылка скопирована

Наступление на Часов Яр для оккупантов не будет легким / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Вблизи Часового Яра Донецкой области ситуация очень напряженная. Украинские защитники прилагают титанические усилия, чтобы сдержать наступление оккупантов. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко "24 Каналу".

По его словам, усиление наступления россиян может произойти в июне или в начале июля.

"Сейчас наши Силы обороны там прилагают титанические усилия, чтобы сдерживать российских оккупантов. Но это еще не катализация наступления. Это будет чуть позже. У них такая же задача. Это действительно важный объект. Это господствующая высота в регионе. Открывается путь на Константиновку, а также на Славянско-Краматорскую агломерацию", - рассказал эксперт. видео дня

Коваленко отметил, что наступление оккупантов на Часов Яр будет тяжелым. Помехой россиянам станет сложный ландшафт, в частности большое количество населенных пунктов в этом районе.

"Артиллерия там играет важнейшую роль. Хотя важный элемент противовоздушной обороны. Потому что Часов Яр постоянно атакуют КАБами", - отметил он.

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, российские войска продолжают попытки наступления на Часов Яр, но не имеют успеха. Оккупанты проводят атаки с флангов и штурмуют под Клещеевкой и Андреевкой, отметил комбат Юрий Федоренко.

Также оккупанты сосредотачивают свои силы для продвижения в направлении Клещеевки, Калиновки и Часового Яра, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Часовой Яр является стратегически важным городом, контроль над ним может означать прорыв на Бахмутском направлении.

Кроме этого, Россия готовится к наступлению в июне и продолжает активные действия на фронте.

"В краткосрочной перспективе у них есть задача занять Часов Яр. Среднесрочная перспектива - Донецкая область. Досрочная перспектива, до конца этого года, - занять левобережье Украины", - рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред