Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

Офицер ВСУ указывает на то, что в ходе российского наступления на позиции украинских защитников, враг совершил дерзкую атаку с применением бронетехники.

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В ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска продолжают массированные попытки наступления в районе города Часов Яр в Донецкой области. Однако, за последние 3 дня оккупанты не имели успехов на этом направлении фронта. Об этом в эфире телемарафона командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

Он отметил, что главная задача врага заключается в том, чтобы получить четкие тактические успехи на поле боя до 9 мая.

"Как результат - враг не жалеет личного состава, сил и средств для того, чтобы постоянно штурмовать. Но противник в течение последних трех дней никаких тактических успехов не имел, несмотря на то, что давит достаточно активно", - сказал Федоренко. видео дня

Он отметил, что тактика противника заключается в том, чтобы проводить атаки с флангов: с Богдановки и Ивановского. Кроме того, россияне проводят активные штурмовые действия под Клещеевкой и Андреевкой.

Военный отметил, что несмотря на дефицит боеприпасов и средств обороны, украинские военные продолжают отражать атаки врага и наносить ему максимально возможные потери.

"Сегодня утром враг задействовал три единицы бронированной техники. Хотел быстро завести свою штурмовую группу к передней линии, действовал довольно нагло. Но в итоге потерял две единицы техники - третья уехала с поля боя с одной целью - выжить. Я имею сдержанный оптимизм о том, что врагу не удастся до определенного срока получить тот результат, который перед ними ставит руководство", - заявил Федоренко.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что российские войска в рамках своей летней наступательной кампании будут вести боевые действия на 2 основных направлениях фронта: в направлении Часового Яра и Покровска в Донецкой области.

В то же время, сейчас российские оккупанты пытаются с помощью авиации уничтожить город Часов Яр, атакуя его управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Российские войска продолжают активно атаковать на Востоке Украины, пытаясь продвинуться в направлении города Часов Яр. В окрестностях этого города продолжаются тяжелые бои, заявил аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

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