УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

Юрий Берендий
18 апреля 2024, 15:58
Офицер ВСУ указывает на то, что в ходе российского наступления на позиции украинских защитников, враг совершил дерзкую атаку с применением бронетехники.
Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая
В ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска продолжают массированные попытки наступления в районе города Часов Яр в Донецкой области. Однако, за последние 3 дня оккупанты не имели успехов на этом направлении фронта. Об этом в эфире телемарафона командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

Он отметил, что главная задача врага заключается в том, чтобы получить четкие тактические успехи на поле боя до 9 мая.

"Как результат - враг не жалеет личного состава, сил и средств для того, чтобы постоянно штурмовать. Но противник в течение последних трех дней никаких тактических успехов не имел, несмотря на то, что давит достаточно активно", - сказал Федоренко.

видео дня

Он отметил, что тактика противника заключается в том, чтобы проводить атаки с флангов: с Богдановки и Ивановского. Кроме того, россияне проводят активные штурмовые действия под Клещеевкой и Андреевкой.

Военный отметил, что несмотря на дефицит боеприпасов и средств обороны, украинские военные продолжают отражать атаки врага и наносить ему максимально возможные потери.

"Сегодня утром враг задействовал три единицы бронированной техники. Хотел быстро завести свою штурмовую группу к передней линии, действовал довольно нагло. Но в итоге потерял две единицы техники - третья уехала с поля боя с одной целью - выжить. Я имею сдержанный оптимизм о том, что врагу не удастся до определенного срока получить тот результат, который перед ними ставит руководство", - заявил Федоренко.

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что российские войска в рамках своей летней наступательной кампании будут вести боевые действия на 2 основных направлениях фронта: в направлении Часового Яра и Покровска в Донецкой области.

В то же время, сейчас российские оккупанты пытаются с помощью авиации уничтожить город Часов Яр, атакуя его управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Российские войска продолжают активно атаковать на Востоке Украины, пытаясь продвинуться в направлении города Часов Яр. В окрестностях этого города продолжаются тяжелые бои, заявил аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Часов Яр
Реклама

Главное за день

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в Джанкое

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в Джанкое

17:16 Украина
Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

16:41 Украина
"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУ

"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУ

16:21 Украина
Все главные новости

Популярное

Король Чарльз выдворяет Кейт Миддлтон и Уильяма из дома 22417

Король Чарльз "выдворяет" Кейт Миддлтон и Уильяма из дома

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина 12695

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ 8884

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи 5017

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

Последние новости

17:16

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в Джанкое

17:14

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

17:03

Все гонорары для ВСУ: путинистка Поплавская "слила" известных российских артистов

16:41

Когда разыскиваемого Свинарчука задержат, он будет свидетельствовать в отношении Порошенко - эксперт

16:41

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
16:28

РФ пойдет в масштабное наступление летом: в ВСУ раскрыли, какой город под угрозой

16:26

Уже на внушительном сроке: Злата Огневич беременна первенцем

16:21

Трампистка подала идиотские правки в проект по помощи Украине: о чем они

16:21

"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУФото

Реклама
16:10

С микрофоном и гитарой: бывшая Тищенко поздравила себя с днем рожденияя

15:58

Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

15:54

Слава Каминская показала, как выглядит ее бюст после разрыва импланта

15:31

У Путина придумали способ избежать мобилизации: в Bloomberg узнали детали

15:24

Visa или MasterCard: какую лучше выбрать платежную систему

15:23

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд грн - СМИ

14:53

Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответомВидео

14:53

Сон плюс пять лет, вино плюс один: какие привычки добавляют года жизни

14:45

Принц Уильям сделал мощное заявление о суициде, возвращаясь к своим королевским обязанностям

14:43

"Исчезнут навсегда": как правильно обработать территорию от клещейВидео

14:32

Сергей Стерненко. Джонсон переобулся относительно помощи УкраинеВидеоблоги

Реклама
14:14

Мужчина выиграл 500 000 долларов, увидев знак в фильме

14:11

Кто-то сглазил: через 2 дня после ДТП у Насти Приходько случилось несчастье

13:55

Войска РФ летом будут атаковать в направлении двух городов – полковник ВСУ

13:26

В ГУР официально назвали потери РФ в результате удара по Джанкою: полный список

13:19

Покажет невероятный результат: как очистить унитаз пеной для бритья

12:56

"Ситуация обострилась": в ВСУ рассказали, кто контролирует Часов Яр

12:44

Помощь Украине за счет конфискованных активов РФ: как это будет работать

12:37

На украинском языке: София Ротару отреагировала на обстрел Чернигова

12:36

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

12:00

В Грузии приняли закон об "иноагентах": чем закончатся протесты

11:51

Купить электромобиль: что нужно знать, покупая новую машину

11:50

В Украине ударит -3: где и когда ожидается сильное похолодает

11:44

Пишу и реву: Козловский рассказал, почему пришлось бросить семью

11:27

"Известие шокировало": скончался известный украинский актер

11:25

"Урожай целей": в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

11:24

РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

11:04

"У нас есть деньги": премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot для Украины

10:46

Дочь Волочковой отказалась от фамилии матери

10:31

Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

10:26

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие

Реклама
10:16

3 самые доверчивые знаки зодиака - искренне не понимают в чем подвох

10:06

"Помощь Украине критически важна": Джонсон сделал решительное заявление

09:58

Пакет помощи США Украине на $60,8 млрд: посол рассказала, на что пойдут деньги

09:49

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

09:40

Как сэкономить десятки гривен на литре бензина: нужно сделать всего 1 действие

09:29

Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:24

Гороскоп на завтра 19 апреля: Близнецам - приятная неожиданность, Стрельцам - критика

09:00

Церковный праздник 19 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иоанна

08:58

Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дроновВидео

08:16

Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять