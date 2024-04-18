УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

Юрий Берендий
18 апреля 2024, 10:31
По данным аналитика проекта DeepState, основными проблемами для украинских защитников остается вражеская авиация и "мясные штурмы".
Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр
В DeepState назвали главные проблемы ВСУ на ключевых направлениях / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины

Российские оккупационные войска продолжают "мясные штурмы" на Востоке Украины с целью продвижения в направлении города Часов Яр. На восточных окраинах города продолжаются тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Фокус рассказал аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

По его словам, главной проблемой для Сил обороны является российская авиация, которая атакует позиции украинских военных с воздуха из-за отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны. Кроме того, он отметил, что оккупанты пытаются закрепиться на каждом шагу, Министерство обороны РФ массово отправило на этот участок много живой силы и подкрепления.

"Основной проблемой сейчас является не снаряды, а именно нехватка средств ПВО от западных партнеров. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится, ведь идут соответствующие процессы, потому что все видят, как враг безнаказанно сбрасывает авиационные бомбы", - пояснил Погорелый.

видео дня

Он также отметил, что ситуация на Роботинском направлении является сложной. Противник продолжает агрессивные "банзай-атаки", прорываясь к населенным пунктам, но благодаря эффективной работе украинских военных им не удается закрепиться. Даже когда россияне пытаются прятаться в подвалах или норах, артиллерия и дроны ВСУ без проблем их обнаруживают и уничтожают.

"В основном россияне пытаются заходить со стороны Новопрокоповки и с запада Южного, а также пробуют атаковать с Вербового. У них стоит задача срезать Роботинский выступ, но делают они это неумело и бестолково", - добавил эксперт.

По его мнению, основной проблемой на этих участках фронта остаются авиация и "мясные штурмы", хотя ситуация со снарядами улучшилась. Он подчеркнул, что несмотря на большие потери оккупантов, необходимо помнить, что украинские военные также отдают свои жизни за родину. Поэтому ситуация на фронте остается динамичной и непредсказуемой.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты активно пытаются продавить оборону ВСУ в Часовом Яру Донецкой области и применяют авиацию для этого, заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Журналисты Politico отметили, что контроль над Часовым Яром позволил бы российским войскам оккупировать всю Донецкую область. Однако представитель ВСУ Назар Волошин подчеркнул, что город и его окрестности остаются под контролем украинских сил.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что оккупанты не смогут захватить Часов Яр до 9 мая.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Часов Яр
Реклама

Главное за день

"Урожай целей": в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

"Урожай целей": в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

11:25 Украина
РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

11:24 Политика
Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

10:31 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой 26018

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

Король Чарльз выдворяет Кейт Миддлтон и Уильяма из дома 6111

Король Чарльз "выдворяет" Кейт Миддлтон и Уильяма из дома

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи 4553

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату 3256

Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату

Последние новости

11:27

"Известие шокировало": скончался известный украинский актер

11:25

"Урожай целей": в ГУР раскрыли детали атаки по Джанкою - что удалось уничтожить

11:24

РФ уничтожила почти всю тепловую генерацию: Зеленский призвал к немедленной помощи

11:04

"У нас есть деньги": премьер Нидерландов предложил выкупить Patriot для Украины

10:46

Дочь Волочковой отказалась от фамилии матери

Почему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискуетПочему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискует
10:31

Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

10:26

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие

10:16

3 самые доверчивые знаки зодиака - искренне не понимают в чем подвох

10:06

"Помощь Украине критически важна": Джонсон сделал решительное заявление

Реклама
09:58

Пакет помощи США Украине на $60,8 млрд: посол рассказала, на что пойдут деньги

09:49

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

09:40

Как сэкономить десятки гривен на литре бензина: нужно сделать всего 1 действие

09:29

Оккупанты продвинулись в двух областях: в DeepState раскрыли детали

09:24

Гороскоп на завтра 19 апреля: Близнецам - приятная неожиданность, Стрельцам - критика

09:00

Церковный праздник 19 апреля: что запрещено делать в день преподобного Иоанна

09:00

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок

08:58

Взрывы на Ивано-Франковщине: РФ атаковала Запад Украины десятками дроновВидео

08:16

Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

08:16

РФ готовит наступление на июнь: Буданов назвал ключевые цели оккупантов

08:10

Где нужно брать деньги на войну Украинемнение

Реклама
07:34

"Ситуация меняется в пользу РФ": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь Киеву

07:25

Надо найти 3 отличия за 15 секунд: загадка на проверку внимательности

06:47

"Появится окно возможностей": Буданов назвал условие завершения войны

06:10

Почему Байден боится ядерных угроз Путина?мнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой

05:34

Из чего на самом деле изготавливают порошковый протеин: при чем здесь насекомые

04:30

Эксперт описал способ заблокировать и истощить оккупантов в Крыму

04:00

По горло в кредитах: предательница Повалий заныла о безденежье

03:03

Окно возможностей для РФ: эксперт рассказал, когда Украина получит помощь от США

02:35

Папин стиляга: брат Кейт Миддлтон показал милого племянника принцессы Уэльской

02:05

Лопес на ретрофото показала, как поменялось ее лицо за 20 лет

01:33

Головоломка на проверку зрения: нужно найти шесть животных за 25 секунд

00:53

Евровидение-2024: место Украины в рейтинге букмекеров изменилось

17 апреля, среда
23:43

"Люди начинают нервничать": Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК

23:22

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

22:59

Играет в опоссума: Трамп комично боролся со сном во время судебного заседания

22:51

От чего умер Дмитрий Капранов - заключение врачей

22:36

В России умер актер, который строил самолеты МиГ, убивающие украинцев

22:34

В российском Воронеже "расцвел хлопок": в городе столб дыма и сильный пожар

22:25

Завтра возможны отключения света по всей Украине: подробности

Реклама
22:19

Атакуют в трех регионах Украины: пограничники рассказали о тактике оккупантов

22:01

Дима Коляденко высказался про интим в отношениях с Ириной Билык

21:43

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

21:23

Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

21:22

Победа РФ будет стоить ЕС слишком дорого: Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление

20:56

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

20:49

Кэти Перри потеряла топ во время записи талант-шоуВидео

20:47

Тяжелобольная Тышкевич со слезами на глазах показала лечебную процедуру

20:22

Украина приумножила количество самолетов за два года войны с РФ - Воздушные силы

20:15

Популярная американская актриса сообщила об агрессивной форме рака груди

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять