Главная проблема для ВСУ: в Deepstate оценили ход боев за Часов Яр

По данным аналитика проекта DeepState, основными проблемами для украинских защитников остается вражеская авиация и "мясные штурмы".

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В DeepState назвали главные проблемы ВСУ на ключевых направлениях / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины

Российские оккупационные войска продолжают "мясные штурмы" на Востоке Украины с целью продвижения в направлении города Часов Яр. На восточных окраинах города продолжаются тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Фокус рассказал аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

По его словам, главной проблемой для Сил обороны является российская авиация, которая атакует позиции украинских военных с воздуха из-за отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны. Кроме того, он отметил, что оккупанты пытаются закрепиться на каждом шагу, Министерство обороны РФ массово отправило на этот участок много живой силы и подкрепления.

"Основной проблемой сейчас является не снаряды, а именно нехватка средств ПВО от западных партнеров. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится, ведь идут соответствующие процессы, потому что все видят, как враг безнаказанно сбрасывает авиационные бомбы", - пояснил Погорелый. видео дня

Он также отметил, что ситуация на Роботинском направлении является сложной. Противник продолжает агрессивные "банзай-атаки", прорываясь к населенным пунктам, но благодаря эффективной работе украинских военных им не удается закрепиться. Даже когда россияне пытаются прятаться в подвалах или норах, артиллерия и дроны ВСУ без проблем их обнаруживают и уничтожают.

"В основном россияне пытаются заходить со стороны Новопрокоповки и с запада Южного, а также пробуют атаковать с Вербового. У них стоит задача срезать Роботинский выступ, но делают они это неумело и бестолково", - добавил эксперт.

По его мнению, основной проблемой на этих участках фронта остаются авиация и "мясные штурмы", хотя ситуация со снарядами улучшилась. Он подчеркнул, что несмотря на большие потери оккупантов, необходимо помнить, что украинские военные также отдают свои жизни за родину. Поэтому ситуация на фронте остается динамичной и непредсказуемой.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты активно пытаются продавить оборону ВСУ в Часовом Яру Донецкой области и применяют авиацию для этого, заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Журналисты Politico отметили, что контроль над Часовым Яром позволил бы российским войскам оккупировать всю Донецкую область. Однако представитель ВСУ Назар Волошин подчеркнул, что город и его окрестности остаются под контролем украинских сил.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что оккупанты не смогут захватить Часов Яр до 9 мая.

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