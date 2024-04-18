"Помощь Украине критически важна": Джонсон сделал решительное заявление

На мировой арене наступило критическое время, агрессор Россия способна атаковать союзников по НАТО, сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

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Путин способен напасть на Балканы или устроить разборки с Польшей - Джонсон / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Оказание военной поддержки Украине критически важно, наступил острый период на мировой арене. Глава Кремля Владимир Путин, который действует в координации с Китаем и Ираном, способен напасть на Балканы, Польшу или других союзников по НАТО. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В эфире C-SPAN он рассказал о том, что сейчас критически важно принять решение об оказании Украине военной помощи.

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время, критическое время на мировой арене. Я мог бы принять эгоистичное решение и поступить по-другому, но я делаю то, что считаю правильным. Я считаю, что оказание помощи Украине оружием сейчас критически важно. Я действительно так считаю", - отметил Джонсон. видео дня

Председатель нижней палаты Конгресса "предпочел бы послать пули в Украину, чем американских мальчиков". По словам Джонсона, он особенно переживает за ситуацию, поскольку его сын осенью будет поступать в морскую академию.

Путин способен напасть на союзников по НАТО

Кроме того, спикер Палаты представителей убежден, что Россия способна напасть на НАТО. Она координирует свои действия с Китаем и Ираном, которые вместе являются осью зла.

"Я действительно верю данным разведки и брифингам, которые мы получали, что, я считаю, Си, Владимир Путин и Иран - это ось зла. Я думаю, что они координируют свои действия. Я думаю, что Владимир Путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему позволили. Я думаю, что он может пойти на Балканы. Я думаю, что у него могут быть разборки с Польшей или одним из наших союзников по НАТО", - подчеркнул Майк Джонсон.

В США проголосуют за помощь Украине - главные новости:

17 апреля Майк Джонсон заявил, что законопроект о финансировании военной помощи Украине выносится на обсуждение Палаты представителей. По его словам, в субботу, 20 апреля, законодатели будут голосовать за этот документ. Поддержка Украины будет голосоваться отдельным документом.

Украина получит $61 млрд и ATACMS – говорится в тексте законопроекта, который опубликовала Палата представителей. Финансирование будет предоставлено в кредит. Оплачиваться военная поддержка может, в том числе, и конфискованными российскими активами. Часть долгов Украине может списать президент США.

Позже появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд. Глава Белого дома заявил, что он решительно поддерживает инициативу и незамедлительно подпишет законопроект после его принятия.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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