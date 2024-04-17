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Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

Яна Ставская
17 апреля 2024, 21:43
Американский президент немедленно подпишет документ, как только он его получит.
Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд
Украина ждет одобрения новой помощи уже долгое время / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Американский президент Джо Байден поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

На сайте Белого дома отмечается необходимость скорейшего принятия проекта, так как Украина сталкивается с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц.

"Я решительно поддерживаю этот пакет. Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц", - цитирует Байдена пресс-служба его Администрации.

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Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать его примеру, говорится в заявлении Байдена.

"Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать миру сигнал: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха", - подчеркнул Байден.

Военная помощь США - опубликован законопроект на 61 млрд долларов для Украины

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева. Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на восполнение военных арсеналов Штатов.

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