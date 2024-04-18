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Пакет помощи США Украине на $60,8 млрд: посол рассказала, на что пойдут деньги

Анна Ярославская
18 апреля 2024, 09:58
20 апреля Палата представителей Конгресса США должна рассмотреть законопроект о предоставлении военной помощи Украине.
Оксана Маркарова, военная помощь США
Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины, которую рассмотрит Конгресс США / Коллаж: Главред, фото: minfin.gov.ua, pixabay.com, ОП

В субботу, 20 апреля, Палата представителей Конгресса США должна рассмотреть после многомесячных задержек пакет военной помощи для Украины. Посол в США Оксана Маркарова раскрыла детали законопроекта.

В целом законопроект, внесенный спикером Майком Джонсоном, предусматривает ассигнование в размере $60,8 млрд в части помощи Украине и региональным партнерам по противодействию России, пишет Европейская правда.

Документ предусматривает оборонные расходы в размере $49,9 млрд, в том числе:

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  • $23,2 млрд – пополнение товаров оборонного назначения и услуг, предоставленных Украине;
  • $11,3 млрд – текущие американские операции в регионе;
  • $13,8 млрд – закупка современных оборонных систем, оборонных товаров и услуг;
  • $1,6 млрд. внешнего военного финансирования (FMF) для удовлетворения потребностей Украины и других региональных партнеров.

Также предусмотрено следующее финансирование:

  • $26 млн – для обеспечения надзора и подотчетности помощи и предоставления Украине;
  • $5 млн Государственному департаменту по администрированию оборонной помощи;
  • $300 млн в помощь Украине в защите ее границ и продвижении верховенства права;
  • $100 млн в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.

Также предусмотрено $9,5 млрд на экономическую помощь Украине и пострадавшим от вторжения России в Украину:

$7,849 млрд на экономическую помощь Украине, что может включать прямую бюджетную поддержку – кроме возмещения пенсий;

  • $1,575 млрд на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам;
  • $25 млн Офиса переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран, пострадавших от российского вторжения;
  • $50 млн для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.Также предусмотрено выделение:
  • $149 млн Национальной администрации по ядерной безопасности США для реагирования на ситуации, связанные с ядерной безопасностью в Украине;
  • $481 млн Министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь украинцам, получившим гуманитарный пароль в США через программу U4U.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в том числе для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в Украине, связанную с российским вторжением, в частности:

  • $60 млн на дипломатические программы;
  • $8 млн Офиса Генерального инспектора Госдепа;
  • $39 млн на операционные расходы USAID;
  • $10 млн Офиса Генерального инспектора USAID;
  • $98 млн. Министерству энергетики США для приобретения для развития и производства радиоактивных изотопов.

Кроме того, законопроет предусматривает усиление надзора из-за требований мониторинга. Партнеры и союзники должны будут оказывать соразмерные затратам объемы помощи. С правительством Украины должно быть заключено соглашение о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку.

Кто такая Оксана Маркарова

Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист.

Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия.

С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке.

В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT.

С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины.

29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины.

8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины.

22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука.

4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства.

25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

Военная помощь от США - последние новости

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева. Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на восполнение военных арсеналов Штатов.

Президент Джо Байден заявил, что поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

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