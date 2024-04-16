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Потери РФ в технике достигают 70%: офицер ВСУ раскрыл детали боев за Часов Яр

Юрий Берендий
16 апреля 2024, 16:51
Офицер ВСУ отметил, что россияне имеют преимущество в снарядах 1 к 7, однако украинские военные ценой значительных усилий продолжают удерживать линию фронта.
Потери РФ в технике достигают 70%: офицер ВСУ раскрыл детали боев за Часов Яр
В ходе наступления РФ на Часов Яр враг несет колоссальные потери / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Пытаясь штурмовать город Часов Яр в Донецкой области, российские оккупанты потеряли от 50 до 70% техники. Об этом сообщил командир батальона "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ Юрий Федоренко в эфире Украинского радио.

Он отметил, что несмотря на недостаток боеприпасов, Силы обороны удачно удерживают свои позиции в районе Часового Яра. В течение последних суток враг не достигал никаких тактических успехов.

Федоренко отметил, что Часов Яр - важная стратегическая позиция, и в случае ее захвата оккупанты смогут взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и некоторые районы Краматорска. Однако это лишь намерения врага, поскольку Силы обороны успешно противостоят российским оккупантам, подчеркнул Федоренко.

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"Скажу откровенно, количество боеприпасов к огневым средствам сказывается: на один наш выстрел противник может сделать 6-7. Но Силы обороны на воле, характере, опыте применяют имеющиеся средства беспилотных систем и бьют врага эффективно", - сказал он.

Федоренко отметил, что противник понес значительные потери как среди личного состава, так и среди бронированной техники.

"Во время массированных штурмов врага, которые он совершает под прикрытием артиллерии, авиации, беспилотных систем, обычно противник теряет 50-70% техники, которая участвует в ударно-штурмовых действиях", - подчеркнул командир батальона.

Кто такой Юрий Федоренко

Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия.

С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, так называемые российские "военкоры" утверждают, что 15 апреля оккупантам удалось продолжить наступление в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не подтвердили изменений линии фронта на этом направлении боев.

Силы обороны продолжают выполнять постоянную работу по удержанию всех участков и недопущению ударов российских оккупантов с флангов по Часовому Яру, сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Эксперты DeepState также сообщили, что российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки в Донецкой области.

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