Потери РФ в технике достигают 70%: офицер ВСУ раскрыл детали боев за Часов Яр

Пытаясь штурмовать город Часов Яр в Донецкой области, российские оккупанты потеряли от 50 до 70% техники. Об этом сообщил командир батальона "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ Юрий Федоренко в эфире Украинского радио.
Он отметил, что несмотря на недостаток боеприпасов, Силы обороны удачно удерживают свои позиции в районе Часового Яра. В течение последних суток враг не достигал никаких тактических успехов.
Федоренко отметил, что Часов Яр - важная стратегическая позиция, и в случае ее захвата оккупанты смогут взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и некоторые районы Краматорска. Однако это лишь намерения врага, поскольку Силы обороны успешно противостоят российским оккупантам, подчеркнул Федоренко.
"Скажу откровенно, количество боеприпасов к огневым средствам сказывается: на один наш выстрел противник может сделать 6-7. Но Силы обороны на воле, характере, опыте применяют имеющиеся средства беспилотных систем и бьют врага эффективно", - сказал он.
Федоренко отметил, что противник понес значительные потери как среди личного состава, так и среди бронированной техники.
"Во время массированных штурмов врага, которые он совершает под прикрытием артиллерии, авиации, беспилотных систем, обычно противник теряет 50-70% техники, которая участвует в ударно-штурмовых действиях", - подчеркнул командир батальона.
Кто такой Юрий Федоренко
Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия.
С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.
Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на Бахмутском направлении
Напомним, как ранее сообщал Главред, так называемые российские "военкоры" утверждают, что 15 апреля оккупантам удалось продолжить наступление в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не подтвердили изменений линии фронта на этом направлении боев.
Силы обороны продолжают выполнять постоянную работу по удержанию всех участков и недопущению ударов российских оккупантов с флангов по Часовому Яру, сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.
Эксперты DeepState также сообщили, что российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки в Донецкой области.
Другие новости:
- Президент Зеленский подписал новый закон о мобилизации
- Блекатут в Брянске: в результате пожара обесточены военные объекты РФ - ГУР
- Киевляне могут остаться без света: уже опубликованы графики отключения электроэнергии
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред