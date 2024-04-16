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Оккупанты пытаются захватить Часов Яр: в ISW раскрыли, есть ли успехи у армии РФ

Анна Ярославская
16 апреля 2024, 07:00
Российский блогер утверждал, что оккупанты продвинулись на 300 метров на восточной окраине Часова Яра.
ВСУ
На фронте в настоящее время ведутся позиционные бои на большинстве направлений / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 18 отдельная бригада армейской авиации

Российские военные блогеры утверждают, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе. Об этом говорится в отчете ISW за 15 апреля.

По словам пропагандистов РФ, путинские войска якобы продвинулись в микрорайоне Канал в восточном Часовом Яре, а один российский блогер утверждал, что оккупанты продвинулись на 300 метров на восточной окраине Часова Яра, передает ISW.

Российский "военкор" говорил, что войска РФ якобы наступали на северо-восточную окраину Часова Яра в районе Дачи. Российские источники утверждали, что захватчики продвинулись вблизи заповедника Ступки-Голубовские 2 (южнее микрорайона Канал), и что войска РФ также наступали возле Богдановки (к северо-востоку от Часова Яра), Калиновки (к северу от Часова Яра) и Ивановского (на юго-восток от Часова Яра). При этом экспертам ISW не удалось найти визуального подтверждения этих заявленных достижений.

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В отчете аналитиков отмечается, что позиционные боевые действия продолжались:

  • на юго-востоке от Часова Яра вблизи микрорайона Новый;
  • в микрорайоне Канал;
  • юго-восточнее Часова Яра вблизи Ивановского, Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки;
  • к югу от Часова Яра около Нью-Йорка.

Спикер группы войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин сообщил, что войска РФ пытаются захватить Часов Яр, наступая на флангах в районе Богдановки и Ивановского, и что оккупанты сбрасывают в этот район от 20 до 30 планирующих бомб за сутки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Что происходит в Часовом Яру - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что высшее военное руководство России поставило задачу своей оккупационной армии захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая.

Аналитики Института изучения войны считают, что армия РФ не сможет выполнить задачу по захвату города, однако зайти в восточный район у оккупантов получится. При этом недостаток артиллерии и средств ПВО у ВСУ, позволит захватчикам быстрее продвигаться в ходе операции по захвату города, чем во время наступления на Авдеевку и Бахмут.

Эксперты DeepState сообщили 15 апреля, что российские оккупанты продвинулись возле Часового Яра и Новобахмутовки Донецкой области.

Аналитики отметили, что бои продолжаются в районе населенных пунктов Бердычи, Старомайорское и Красногоровка Донецкой области.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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