Оккупанты пытаются захватить Часов Яр: в ISW раскрыли, есть ли успехи у армии РФ

Российские военные блогеры утверждают, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе. Об этом говорится в отчете ISW за 15 апреля.

По словам пропагандистов РФ, путинские войска якобы продвинулись в микрорайоне Канал в восточном Часовом Яре, а один российский блогер утверждал, что оккупанты продвинулись на 300 метров на восточной окраине Часова Яра, передает ISW.

Российский "военкор" говорил, что войска РФ якобы наступали на северо-восточную окраину Часова Яра в районе Дачи. Российские источники утверждали, что захватчики продвинулись вблизи заповедника Ступки-Голубовские 2 (южнее микрорайона Канал), и что войска РФ также наступали возле Богдановки (к северо-востоку от Часова Яра), Калиновки (к северу от Часова Яра) и Ивановского (на юго-восток от Часова Яра). При этом экспертам ISW не удалось найти визуального подтверждения этих заявленных достижений.

В отчете аналитиков отмечается, что позиционные боевые действия продолжались:

Спикер группы войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин сообщил, что войска РФ пытаются захватить Часов Яр, наступая на флангах в районе Богдановки и Ивановского, и что оккупанты сбрасывают в этот район от 20 до 30 планирующих бомб за сутки.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.