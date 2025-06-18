Кратко:
- Что задумала Седокова
- Что говорит адвокат семьи
Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, собралась получить по-максимуму от покойного бывшего.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, адвокат семьи Яниса Тиммы сообщила, что Седокова экстренно подала заявление о вступлении в наследство. По словам юриста, звезда опасается остаться ни с чем в случае признания брачного договора недействительным.
Адвокат Маргарита Гаврилова рассказала, что Седокова торопится из-за риска отмены брачного контракта. Если это случится, она не получит доступ к имуществу бывшего мужа. Юрист считает, что таким образом певица стремится подстраховаться и сохранить хотя бы часть активов.
"Дорогие друзья, вынуждена экстренно снимать маленький репортаж, потому что только что со мной связался наш нотариус и сообщил, что Анна Владимировна Седокова подала заявление о вступлении в наследство.
То есть Анна Владимировна Седокова понимает, осознает и страшится наступления последствий, которые повлечет отмена брачного договора. Если она сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, она не получит вообще ничего", — заявила Гаврилова.
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Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.
Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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