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G7 не опубликовали совместное заявление по Украине: СМИ назвали причину

Анна Ярославская
18 июня 2025, 07:04
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Страны Большой семерки отказались от планов сделать решительное заявление по войне в Украине после сопротивления со стороны США.
Зеленский, G7
Зеленский сократил визит в Канаду и возвращается в Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

  • G7 не выступит с совместным заявлением по войне в Украине
  • Зеленский покинет саммит с новой помощью от Канады
  • Президент Украины сократил свой визит и возвращается в Киев

Совместного заявления лидеров Группы семи (G7) по войне в Украине не будет, поскольку Соединенные Штаты не согласились бы с окончательной формулировкой. В частности, Штаты не согласны с жесткой формулировкой в отношении действий России в Украине и захотят, чтобы она была смягчена.

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, шестеро лидеров были готовы зайти далеко в своих формулировках, но американцы не хотели, чтобы некоторые острые замечания в отношении РФ были включены в совместное заявление.

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"Американцы не хотели, чтобы некоторые резкие высказывания в адрес России были включены в совместное заявление, поскольку опасались, что это поставит под угрозу переговоры с этой страной о прекращении войны", - цитирует издание слова источника.

"Отступление — признак того, насколько деликатным может быть общение с Трампом. И это происходит в тот же день, когда президент Украины Владимир Зеленский выступил на встрече высокого уровня в Кананаскисе, Альберта, где он призвал к мирному соглашению", - отмечает CBC News.

После завершения саммита премьер Канады Марк Карни планирует опубликовать заявление председателя Группы семи, в котором призовет к усилению давления на Россию через санкции и заявит, что G7 поддерживает мирные усилия под руководством США.

Европейский чиновник заявил, что лидеры рассказали Трампу о своих планах изменить жесткие меры против России, и Трамп, кажется, был впечатлен, хотя в принципе он не поддерживает санкции.

Трое европейских дипломатов заявили, что Трамп дал понять, что хочет усилить давление на главу РФ Владимира Путина и рассмотреть законопроект Сената США, подготовленный сенатором Линдси Грэмом. Однако он ничего не обещал.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Лидеры G7 договорились о шести заявлениях, касающихся незаконной перевозки мигрантов, искусственного интеллекта, критически важных минералов, лесных пожаров, транснациональных репрессий и квантовых вычислений.

Отметим, Канада в этом году председательствует в G7 на ротационной основе. Другие лидеры не должны подписывать заявления председателя Группы семи.

Reuters пишет, что президент Украины Владимир Зеленский покинет саммит Группы семи с новой помощью от Канады, но без совместного заявления о поддержке от членов или возможности встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский сократил визит в Канаду

Тем временем президент Зеленский сократил свой визит в Канаду и возвращается в Украину. Он отменил пресс-конференцию, запланированную в Калгари, и вернется в Киев после завершения переговоров в Кананаскисе.

Источники в украинской делегации сообщили CBC News, что Зеленский сокращает свой визит после обстрела столицы в ночь на 17 июня и решения президента США Дональда Трампа пропустить программу саммита "Группы семи" во вторник.

Отметим, Трамп покинул саммит G7 в понедельник вечером, сославшись на конфликт на Ближнем Востоке.

О чем говорится в заявлении Карни

Премьер Канады Марк Карни, который председательствовал на саммите Группы семи, заявил, что лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине, а также "настроены изучать" все варианты максимального давления на Россию.

"Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа, направленным на достижение справедливого и прочного мира в Украине. Они признали, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое", - говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры G7 решительно настроены изучать все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции.

Лидеры G7 встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте, чтобы обсудить их поддержку сильной и суверенной Украины, "включая бюджетную поддержку обороны и восстановления и реконструкции".

Саммит G7 - что известно

Саммит Группы семи состоялся 15-17 июня в Кананаскисе, провинция Альберта, Канада.

Как писал Главред, по данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планировали встретиться в рамках саммита G7. Их последняя встреча состоялась в апреле — на траурной церемонии прощания с Папой Франциском.

17 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся в Вашингтон.

При этом в своей соцсети Truth Social он резко выразился в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, который "не угадал" причину его отъезда с саммита. Также глава Белого дома намекнул на что-то "большое".

Ранее Зеленский заявлял, что рассчитывает на личную встречу с Дональдом Трампом для обсуждения оборонного пакета, который Украина готова приобрести, и подчеркнул критическую важность сохранения единства между США и Европой в условиях глобальной угрозы.

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