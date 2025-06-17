Трамп досрочно уехал с G7 и "наехал" на Макрона: что известно

Президент США обвинил лидера Франции Эмманюэля Макрона в том, что тот неверно понял причину его досрочного отъезда с саммита Большой семерки.

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Трамп грубо высказался в адрес Макрона / Коллаж: ОП, facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и возвращается в Вашингтон. В своей соцсети Truth Social он резко выразился в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, который "не угадал" причину его отъезда с саммита. Также глава Белого дома намекнул на что-то "большое".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х опубликовала информацию о плане Трампа сократить свое участие в саммите G7 в Кананаскисе, Канада.

"Президент Трамп прекрасно провел день на саммите G7, даже подписал важное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за того, что происходит на Ближнем Востоке, президент Трамп сегодня вечером (в ночь на 17 июня по Киеву – ред.) уедет после ужина с главами государств", - написала Ливитт.

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CNN отмечает, что Трамп должен был уехать из Канады во вторник после пресс-конференции.

Позже Трамп грубо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что тот неверно понял причину его досрочного отъезда с саммита G7, и намекнул, что это что-то "гораздо важнее" перемирия на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что Макрон "понятия не имеет" о том, какие важные обстоятельства заставили его досрочно уехать с саммита.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, который стремится к публичному вниманию, ошибочно сказал, что я оставил саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над "перемирием" между Израилем и Ираном. Ошибка!", – написал Трамп в Truth Social.

Как отметил американский президент, его отъезд никак не связан с перемирием на Ближнем Востоке.

"Это нечто гораздо большее. Умышленно или нет, Эмманюэль всегда понимает неправильно", – добавил он.

Пост Трампа в соцсети Truth Social

Встреча Трампа и Зеленского

Как писал Главред, по данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп планировали встретиться в рамках саммита G7. Их последняя встреча состоялась в апреле — на траурной церемонии прощания с Папой Франциском.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о подготовке встречи Зеленского с Трампом. Идет подготовка возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на личную встречу с Дональдом Трампом для обсуждения оборонного пакета, который Украина готова приобрести, и подчеркнул критическую важность сохранения единства между США и Европой в условиях глобальной угрозы.

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