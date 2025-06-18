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РФ ударила по Запорожью 13 "Шахедами": появились фото последствий

Марина Фурман
18 июня 2025, 08:16
494
В городе повреждена гражданская инфраструктура.
атака на Запорожье
Враг ударил дронами по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Вкртаце:

  • Россияне атаковали Запорожье дронами
  • В результате вражеского удара в городе вспыхнули пожары
  • Информации о пострадавших не поступало

В ночь на 18 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье ударными дронами. По предварительным данным, враг применил 13 беспилотников для атаки на город. Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

В результате российского обстрела возникло три пожара, площадью 100, 300 и 800 м. кв.

видео дня

Осколками и взрывной волной повреждены жилые дома - во многих из них выбиты окна. Также уничтожены автомобили.

"Выбитые окна в многоэтажках, сгоревшие авто, пожары в складских помещениях - Запорожье оправляется после налета БпЛА", - говорится в сообщении Федорова.

  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА
  • Атака дронов на Запорожье 18 июня
    Атака дронов на Запорожье 18 июня фото: Запорожская ОВА

Он добавил, что информации о погибших или пострадавших не поступало. Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.

"Утро после атаки. Пепел, обломки, тишина. Слава Богу, без пострадавших. Работаем. Восстановим", - подчеркнул глава Запорожской ОВА.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 июня, страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

По последним данным, всего в украинской столице в результате удара погиб 21 человек, ранения получили 134. Только по одному указанному адресу изъяты тела 16 человек.

Той же ночью враг атаковал Одессу. Оккупанты разрушили жилые дома в историческом центре города, детский сад и инклюзивный центр. В результате удара два человека погибли.

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Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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