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Пошел на "преступление", чтобы спасти людей: как медик освобождал людей во время атаки на Киев

Ангелина Подвысоцкая
18 июня 2025, 03:01
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Военный медик с позывным "Спок" похитил болгарку, чтобы освободить людей из заблокированной и задымленной квартиры.
нападение на Киев
Военный медик похитил болгарку из магазина, чтобы спасти людей / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • РФ ударила по Киеву ракетами и дронами
  • В результате атаки пострадало много людей
  • Военный медик прибегнул к "преступлению", чтобы спасти людей

Российские оккупанты атаковали Киев дронами и ракетами. Вражеские цели попадали в жилые дома. Прямо в эпицентре событий оказался медик 12-й бригады "Азов" Михаил Лавровский с позывным "Спок". Прямо во время атаки он ворвался вместе с собратьями в известный строительный магазин и забрал болгарку. Видео уже разлетелось в Сети.

Важно отметить, что это было не просто похищение болгарки. Это был вынужденный шаг, который спас жизнь людям. Дело в том, что люди оказались в ловушке в собственной квартире. Входная дверь была заблокирована и они могли отравиться дымом.

видео дня

"Далее - эвакуация пострадавших, разбор завалов и оказание первой медицинской помощи. Все это происходило в первые минуты после попадания, до приезда ГСЧС и медиков скорой. Действия "Спока" - это результат того, как подготовка и боевой опыт помогают во время критических ситуаций в гражданской жизни. Благодаря прохождению курсов по тактической медицине, каждый гражданин может научиться оказывать первую домедицинскую помощь раненым", - говорится в сообщении.

Смотрите видео со спасением людей в Киеве:

военный украл болгарку
Военный медик похитил болгарку из магазина, чтобы спасти людей / фото: скриншот

Впоследствии на своей странице в соцсети Х Михаил извинился перед магазином за то, что он похитил болгарку.

военный украл болгарку
Военный медик похитил болгарку из магазина, чтобы спасти людей / фото: скриншот

В то же время в комментариях магазин отреагировал очень достойно.

"Главное, что людей удалось спасти", - говорится в тексте.

военный украл болгарку
Военный медик похитил болгарку из магазина, чтобы спасти людей / фото: скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС
  • Атака на Киев 17 июня 2025
    Атака на Киев 17 июня 2025 Фото: МВД, ГосЧС

Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

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