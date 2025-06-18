Пошел на "преступление", чтобы спасти людей: как медик освобождал людей во время атаки на Киев

Что известно:
- РФ ударила по Киеву ракетами и дронами
- В результате атаки пострадало много людей
- Военный медик прибегнул к "преступлению", чтобы спасти людей
Российские оккупанты атаковали Киев дронами и ракетами. Вражеские цели попадали в жилые дома. Прямо в эпицентре событий оказался медик 12-й бригады "Азов" Михаил Лавровский с позывным "Спок". Прямо во время атаки он ворвался вместе с собратьями в известный строительный магазин и забрал болгарку. Видео уже разлетелось в Сети.
Важно отметить, что это было не просто похищение болгарки. Это был вынужденный шаг, который спас жизнь людям. Дело в том, что люди оказались в ловушке в собственной квартире. Входная дверь была заблокирована и они могли отравиться дымом.
"Далее - эвакуация пострадавших, разбор завалов и оказание первой медицинской помощи. Все это происходило в первые минуты после попадания, до приезда ГСЧС и медиков скорой. Действия "Спока" - это результат того, как подготовка и боевой опыт помогают во время критических ситуаций в гражданской жизни. Благодаря прохождению курсов по тактической медицине, каждый гражданин может научиться оказывать первую домедицинскую помощь раненым", - говорится в сообщении.
Смотрите видео со спасением людей в Киеве:
Впоследствии на своей странице в соцсети Х Михаил извинился перед магазином за то, что он похитил болгарку.
В то же время в комментариях магазин отреагировал очень достойно.
"Главное, что людей удалось спасти", - говорится в тексте.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.
Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.
Читайте также:
- РФ подняла в воздух МиГ, летит баллистика и Калибры: Украина под массированной ракетной атакой
- Все горит, люди кричат от боли: кадры с первыми минутами после ударов по Киеву
- Тела разорваны, трудно идентифицировать: сколько людей погибло в результате ударов по Киеву
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред