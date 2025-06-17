Тела разорваны, трудно идентифицировать: сколько людей погибло в результате ударов по Киеву

Во время поисково-спасательных работ бывают случаи, когда фрагменты тела идентифицируются сначала как отдельные погибшие.

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Последствия атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: Игорь Клименко, ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами"

В результате ударов в Украине погибли 12 человек

В Киеве продолжаются поисково-спасательные операции

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате вражеской атаки погибли 12 человек. Среди них 10 - погибшие в Киеве. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В то же время это не окончательные данные, ведь поисково-спасательная операция в Киеве еще продолжается, под завалами могут быть еще люди.

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"К сожалению, оперативная информация часто подвергается корректировке. Поскольку во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые сначала фиксируются как отдельные погибшие. Окончательное подтверждение дают эксперты-криминалисты после анализа в мобильной ДНК-лаборатории. На местах ударов по жилой инфраструктуре продолжают работать спасатели и полицейские", - написал Клименко.

Сейчас спасательная операция продолжается на двух локациях в столице. Работы обещают не прекращать, пока не будут найдены все люди.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

Кроме того, в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

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Кто такой Игорь Клименко? Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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