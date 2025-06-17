РФ подняла в воздух МиГ, летит баллистика и Калибры: Украина под массированной ракетной атакой

Российские оккупанты подняли в воздух самолеты МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Впоследствии стало известно, что в сторону Киева летела скоростная цель.
Сразу после этого скоростные ракеты залетели в Украину через Харьковскую область курсом на Днепропетровщину. Мониторинги предупреждали о том, что ракета летела в направлении Павлограда и Кривого Рога.
Через 30 минут полетела еще одна скоростная ракета. Она была запущена с юга в направлении Днепра.
Также состоялись пуски крылатых ракет типа "Калибр" с временно оккупированной территории Херсонщины в направлении Николаевщины.
Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил об угрозе применения баллистического вооружения. После этого в регионе прогремели мощные взрывы. Он призвал людей находиться в укрытиях.
Удары по Киеву
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Киев находится под комбинированным ударом врага. Россияне бьют по столице ракетами и "Шахедами". В результате попаданий в разных районах зафиксированы пожары.
"Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на врага. Будьте сознательны, не дайте агрессору никакой информации, которую он может использовать против нас", - написал Ткаченко.
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