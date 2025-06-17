РФ подняла в воздух МиГ, летит баллистика и Калибры: Украина под массированной ракетной атакой

Много ракет полетело в направлении Киева.

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Украина под массированной ракетной атакой / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скриншот

Российские оккупанты подняли в воздух самолеты МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Впоследствии стало известно, что в сторону Киева летела скоростная цель.

Украина под массированной ракетной атакой / фото: скриншот

Сразу после этого скоростные ракеты залетели в Украину через Харьковскую область курсом на Днепропетровщину. Мониторинги предупреждали о том, что ракета летела в направлении Павлограда и Кривого Рога.

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Украина под массированной ракетной атакой / фото: скриншот

Через 30 минут полетела еще одна скоростная ракета. Она была запущена с юга в направлении Днепра.

Также состоялись пуски крылатых ракет типа "Калибр" с временно оккупированной территории Херсонщины в направлении Николаевщины.

Украина под массированной ракетной атакой / фото: скриншот

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров предупредил об угрозе применения баллистического вооружения. После этого в регионе прогремели мощные взрывы. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Украина под массированной ракетной атакой / фото: скриншот

Удары по Киеву

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Киев находится под комбинированным ударом врага. Россияне бьют по столице ракетами и "Шахедами". В результате попаданий в разных районах зафиксированы пожары.

"Призываю не публиковать в соцсетях последствия вражеских ударов и работу сил ПВО. Такие публикации работают на врага. Будьте сознательны, не дайте агрессору никакой информации, которую он может использовать против нас", - написал Ткаченко.

Украина под массированной ракетной атакой / фото: скриншот

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