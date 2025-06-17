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Украине угрожает ракетная атака: Россия активизировала авиацию и флот

Руслан Иваненко
17 июня 2025, 01:07обновлено 17 июня, 02:05
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Воздушные силы фиксируют активность стратегической авиации и баллистических пусковых систем.
Украине угрожает ракетная атака: Россия активизировала авиацию и флот
С Черного моря враг запустил крылатые ракеты "Калибр" по территории Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия подняла в воздух Ту-95МС, Ту-160 и МиГ-31К
  • Осуществлены пуски ракет с воздуха, суши и акватории Черного моря

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает об активности российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Как указано в официальном Telegram-канале Командования, два самолета вылетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России и сейчас движутся в юго-восточном направлении.

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В официальном сообщении говорится:

"В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

По информации мониторинговых каналов, вероятно, из Саратовской области осуществляют пуски крылатых ракет бортом Ту-160, а также возможны пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95 из Пензенской области. Ожидается подлет ракет к воздушному пространству Украины в промежутке с 02:00 до 02:30.

Оккупанты также подняли в воздух МиГ-31К, носителя ракеты "Кинжал", а также активировали установки для запуска баллистических ракет.

ракета Калибр инфографика
ракета Калибр / Инфографика: Главред

Кроме того, враг вывел в море ракетоносители. По предварительной информации мониторинговых каналов, были осуществлены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Ракетные и дроновые атаки РФ - новости Украины

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 июня РФ ударила по Украине ракетами и дронами - на Полтавщине гремели десятки взрывов. Ночью по всей Украине раздавался сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.

Также сообщалось, что РФ била кинжалами, баллистикой и БпЛА - в Украине прогремели десятки взрывов в ночь на 15 июня. Противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника.

Напомним, Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Кременчугу. Враг применил сложную тактику комбинированных ракетных ударов, что усложнило работу украинской противовоздушной обороны.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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