'Уничтожить гарантированно': РФ выдвинула наглое требование для завершения войны

Предоставленное Украине западное оружие якобы создает угрозу безопасности, утверждает Александр Грушко.

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РФ выдвигает требование для завершения войны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

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РФ требует от Украины, чтобы та избавилась от западного оружия

Западное оружие якобы создает угрозу безопасности для РФ

Россия будет требовать от Украины, чтобы та избавилась от западного оружия для завершения войны, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, предоставленное Украине западное оружие якобы создает угрозу безопасности не только России, но и стран Запада, сообщает The Moscow Times.

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"Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно", - отметил он.

В качестве примера он привел переданные моджахедам в Афганистане зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые потом пришлось "поставить под контроль".

"Даже с учетом этого опыта поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружение на рынок, прекрасно осознавая, что черные рынки буквально пухнут от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и в Европу", - сказал Грушко.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

Как сообщал Главред, Путин может изменить свою стратегию в войне против Украины, если Запад не остановит военную помощь, считают в Институте изучения войны. Киеву нужно дать вооружения, необходимые для сдерживания оккупантов.

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