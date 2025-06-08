Заморозка станет поражением Путина: Жданов назвал сценарий завершения войны

Что сказал Жданов:
- "Грузинского сценария" в Украине не будет
- Возможна заморозка войны
- Украина может вступить в Евросоюз
Возможен сценарий, при котором будет заморозка войны агрессора России против Украины. Тогда оккупированная часть страны попадет в орбиту влияния Кремля, а остальная часть украинского государства вступит в Евросоюз. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
В интервью Главреду он рассказал о том, что так называемый грузинский сценарий, при котором Грузия, спустя несколько лет после завершения войны с РФ, попала под ее политическое влияние, в Украине невозможен.
Впрочем, по словам эксперта, возможен другой сценарий: оккупированные территории Украины попадут в орбиту влияния России, а остальная часть украинского государства вступит в Евросоюз. Тогда будет заморозка, однако Путину все равно не удастся предотвратить европейскую интеграцию Украины.
"Но возможен сценарий заморозки конфликта, когда оккупированная часть будет в орбите РФ, а вся остальная Украина вступить в Евросоюз, и Путин ничего не сможет сделать", - подчеркнул Олег Жданов.
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Как сообщал Главред, оккупационные войска России продвигаются в Сумской области. Вражеским силам удалось захватить несколько населенных пунктов. Противник продвинулся на севере Сумщины.
Путин может изменить свою стратегию в войне против Украины, если Запад не остановит военную помощь, считают в Институте изучения войны. Киеву нужно дать вооружения, необходимые для сдерживания оккупантов.
Силы обороны уничтожили вражеский истребитель Су-35, вертолеты и локомотив с военной техникой, рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, украинская армия нанесла весомый удар оккупантам.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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