Заморозка станет поражением Путина: Жданов назвал сценарий завершения войны

"Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

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Украина может вступить в Евросоюз, и Путин ничего не сможет сделать / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Что сказал Жданов:

"Грузинского сценария" в Украине не будет

Возможна заморозка войны

Украина может вступить в Евросоюз

Возможен сценарий, при котором будет заморозка войны агрессора России против Украины. Тогда оккупированная часть страны попадет в орбиту влияния Кремля, а остальная часть украинского государства вступит в Евросоюз. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что так называемый грузинский сценарий, при котором Грузия, спустя несколько лет после завершения войны с РФ, попала под ее политическое влияние, в Украине невозможен.

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Впрочем, по словам эксперта, возможен другой сценарий: оккупированные территории Украины попадут в орбиту влияния России, а остальная часть украинского государства вступит в Евросоюз. Тогда будет заморозка, однако Путину все равно не удастся предотвратить европейскую интеграцию Украины.

"Но возможен сценарий заморозки конфликта, когда оккупированная часть будет в орбите РФ, а вся остальная Украина вступить в Евросоюз, и Путин ничего не сможет сделать", - подчеркнул Олег Жданов.

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Как сообщал Главред, оккупационные войска России продвигаются в Сумской области. Вражеским силам удалось захватить несколько населенных пунктов. Противник продвинулся на севере Сумщины.

Путин может изменить свою стратегию в войне против Украины, если Запад не остановит военную помощь, считают в Институте изучения войны. Киеву нужно дать вооружения, необходимые для сдерживания оккупантов.

Силы обороны уничтожили вражеский истребитель Су-35, вертолеты и локомотив с военной техникой, рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, украинская армия нанесла весомый удар оккупантам.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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