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Ситуация в Сумской области: войска РФ захватывают населенные пункты, детали

Андрей Ганчук
8 июня 2025, 10:13
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Оккупанты продвинулись на севере Сумщины.
войска РФ, Сумская область
Российские оккупанты захватили в Сумской области несколько населенных пунктов - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Главное:

  • Войска РФ продвигаются в Сумской области
  • Враг захватил некоторые населенные пункты

Российские оккупационные войска продвигаются в Сумской области. Им удалось захватить некоторые населенные пункты. Силы обороны проводят контратаки. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Продвижение оккупантов на Сумщине

В сводке ISW говорится, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Сумской области в районе нескольких населенных пунктов. Враг добился продвижения на северо-востоке от Кондратовки, юге от Алексеевки, к востоку от Яблоновки, а также к востоку от Локни.

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Российские так называемые "военкоры" заявили, что подразделения ВДВ оккупантов вошли в Садки, а морская пехота – в Хотин, который является центром пограничной поселковой громады. Украинские войска провел и контратаки вблизи центру Юнаковки и к югу от Кондратовки.

Кроме того, военные пропагандисты РФ говорили, что оккупанты продвигались к югу от Яблоновки, юго-востоку от Локни, а также к юго-востоку от Юнаковки. Однако аналитики Института такой информации подтверждения не обнаружили.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Кратко о Сумах / Инфографика: Главред

Наступление РФ в Сумской области – главные новости:

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются наступать в Сумской области. По словам главы государства, вражеским силам не удалось достичь продвижения, которое ранее они задумывали. Силы обороны работают над отражением атак.

Войска РФ расширяют зону боевых действий в Сумской области, заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Оккупанты применяют авиацию и ракеты, а их пехота передвигается на мотоциклах.

Враг не должен прорваться через фортификации в Сумской области, считает бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Ситуация для Сум очень сложная, нужно эвакуировать наименее защищенные социальные группы и быть готовыми к обороне города.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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