Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

Украинские воины ликвидировали ключевые позиции россиян и нанесли серьезные потери технике, рассказал президент.

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Зеленский рассказал об успешных ударах ВСУ по позициям РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, uk.wikipedia.org

Ключевые тезисы Зеленского:

ВСУ уничтожили три вражеские установки "Искандер"

Осуществлены удары по военной логистике и аэродромам РФ

Сбит российский самолет Су-35 и повреждены несколько военных вертолетов

Силы обороны Украины на этой неделе уничтожили ключевые позиции врага, которые использовались для обстрелов украинских территорий. Также ликвидированы три вражеские установки "Искандер", сбит самолет Су-35 и повреждены российские военные вертолеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства рассказал, что лично заслушал доклады от министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, во время которых обсуждались последние действия украинских военных на передовой.

видео дня

"Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим общинам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" - это было уничтожение просто убийц", - подчеркнул Зеленский.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Кроме этого, украинские защитники сбили российский истребитель Су-35 и повредили несколько военных вертолетов оккупантов. В то же время зафиксированы новые удары по военной логистике и аэродромам РФ, что существенно усложняет возможности противника.

"Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для нас. Мы понимаем, что россияне пытаются сейчас показать, будто они не поддаются никакому давлению. Но очень важно, чтобы мир понимал: так же как давление заставило Россию зайти в переговорный процесс, давление может заставить Россию стать реалистом в процессе переговоров", - подчеркнул президент.

Главными факторами такого давления, по его словам, являются санкции, в частности против российской нефти и против тех, кто до сих пор ведет торговлю с Россией.

"Россия должна закончить эту войну, которую она начала. Надо дожать их до этого", - добавил Зеленский.

Кроме этого, Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. В результате удара российские оккупанты потеряли 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

Ликвидация российской авиации - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали Международный аэропорт Брянск. В результате удара уничтожен вертолет Ми-8, частично поврежден Ми-35. Также пострадали административное здание аэропорта и спасательная служба.

Также на Курском направлении украинские Воздушные Силы успешно сбили вражеский истребитель Су-35. Операция состоялась утром 7 июня, однако дополнительных подробностей пока не раскрывают.

По данным Defense Express, маловероятно, что для атаки использовали французский Mirage 2000-5 из-за ограниченного радиуса действия ракеты MICA (60-80 км). Зато более реалистичным является вариант применения истребителя F-16, который мог сбить Су-35 ракетой AIM-120C AMRAAM с первой попытки.

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Что известно о Су-35 Су-35 - советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в ГКБ Сухого как дальнейшее развитие Су-27. Генеральный конструктор Су-35 - Михаил Петрович Симонов. Первый полет совершен 28 июня 1988 года (прототип Т-10М-1). Вылет первого серийного самолета состоялся 1 апреля 1992 года. В 2005 году решено возобновить разработку Су-35, обновленный истребитель получил индекс Су-35БМ, пишет Википедия. Такие истребители используются Россией для обстрела украинской территории, в частности ракетами Х-59М, Х-31, а также бомбами ФАБ и КАБ. Имеет боевую нагрузку в 8000 килограммов.

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