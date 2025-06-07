Минус Су-35, вертолеты и локомотив с техникой: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

Ключевые тезисы Зеленского:
- ВСУ уничтожили три вражеские установки "Искандер"
- Осуществлены удары по военной логистике и аэродромам РФ
- Сбит российский самолет Су-35 и повреждены несколько военных вертолетов
Силы обороны Украины на этой неделе уничтожили ключевые позиции врага, которые использовались для обстрелов украинских территорий. Также ликвидированы три вражеские установки "Искандер", сбит самолет Су-35 и повреждены российские военные вертолеты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Глава государства рассказал, что лично заслушал доклады от министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, во время которых обсуждались последние действия украинских военных на передовой.
"Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян - именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим общинам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" - это было уничтожение просто убийц", - подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, украинские защитники сбили российский истребитель Су-35 и повредили несколько военных вертолетов оккупантов. В то же время зафиксированы новые удары по военной логистике и аэродромам РФ, что существенно усложняет возможности противника.
"Это помогает нашей защите - каждое осложнение для России имеет значение для нас. Мы понимаем, что россияне пытаются сейчас показать, будто они не поддаются никакому давлению. Но очень важно, чтобы мир понимал: так же как давление заставило Россию зайти в переговорный процесс, давление может заставить Россию стать реалистом в процессе переговоров", - подчеркнул президент.
Главными факторами такого давления, по его словам, являются санкции, в частности против российской нефти и против тех, кто до сих пор ведет торговлю с Россией.
"Россия должна закончить эту войну, которую она начала. Надо дожать их до этого", - добавил Зеленский.
Кроме этого, Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. В результате удара российские оккупанты потеряли 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.
Ликвидация российской авиации - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали Международный аэропорт Брянск. В результате удара уничтожен вертолет Ми-8, частично поврежден Ми-35. Также пострадали административное здание аэропорта и спасательная служба.
Также на Курском направлении украинские Воздушные Силы успешно сбили вражеский истребитель Су-35. Операция состоялась утром 7 июня, однако дополнительных подробностей пока не раскрывают.
По данным Defense Express, маловероятно, что для атаки использовали французский Mirage 2000-5 из-за ограниченного радиуса действия ракеты MICA (60-80 км). Зато более реалистичным является вариант применения истребителя F-16, который мог сбить Су-35 ракетой AIM-120C AMRAAM с первой попытки.
Читайте также:
- Операция "Паутина" нанесла унизительный удар по РФ, но разгневала Трампа - СМИ
- Зеленский раскрыл детали "Паутины": чье было оружие и кем были водители фур
- Ядерные бомбардировщики РФ в огне: СБУ показала новое видео операции Паутина
Что известно о Су-35
Су-35 - советский/российский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разработан в ГКБ Сухого как дальнейшее развитие Су-27. Генеральный конструктор Су-35 - Михаил Петрович Симонов. Первый полет совершен 28 июня 1988 года (прототип Т-10М-1). Вылет первого серийного самолета состоялся 1 апреля 1992 года.
В 2005 году решено возобновить разработку Су-35, обновленный истребитель получил индекс Су-35БМ, пишет Википедия.
Такие истребители используются Россией для обстрела украинской территории, в частности ракетами Х-59М, Х-31, а также бомбами ФАБ и КАБ. Имеет боевую нагрузку в 8000 килограммов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред