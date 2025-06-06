Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

Основное:
- Под Брянском прогремели взрывы
- Украинские дроны уничтожили вражеский вертолет
- Еще один вертолет россиян поврежден
В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали Международный аэропорт Брянск, в результате чего был уничтожен вертолет Ми-8 страны-агрессора России. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на собственные источники.
Кроме уничтожения одного вертолета, который полностью сгорел в результате детонации его боевого комплекта, украинские дроны смогли частично повредить другой вертолет - Ми-35.
Кроме этого известно о повреждении административного здания аэропорта и здания спасательной службы. Об этом сообщили СМИ в МЧС страны-агрессора России.
"На складе "Озон", недалеко от которого находится аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Атака дронов на Россию 6 июня - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июня в России произошла масштабная атака беспилотников, которая задела стратегически важные объекты в разных точках страны. В частности, были атакованы города Саратов и Энгельс, где расположена авиабаза стратегической авиации.
Впоследствии это подтвердили в Генштабе ВС Украины и отметили, что Силы обороны Украины успешно атаковали аэродромы Энгельс в Саратовском регионе и Дягилево в Рязанской области.
Этой ночью также под удар попал завод "Прогресс" - один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса. Отсюда Россия получает детали, которые нужны для работы ракет и артиллерийских систем.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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