Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

Под удар украинских дронов снова попала авиация России.

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Российские вертолеты оказались под ударом украинских дронов / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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Под Брянском прогремели взрывы

Украинские дроны уничтожили вражеский вертолет

Еще один вертолет россиян поврежден

В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали Международный аэропорт Брянск, в результате чего был уничтожен вертолет Ми-8 страны-агрессора России. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на собственные источники.

Кроме уничтожения одного вертолета, который полностью сгорел в результате детонации его боевого комплекта, украинские дроны смогли частично повредить другой вертолет - Ми-35.

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Кроме этого известно о повреждении административного здания аэропорта и здания спасательной службы. Об этом сообщили СМИ в МЧС страны-агрессора России.

"На складе "Озон", недалеко от которого находится аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Атака дронов на Россию 6 июня - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июня в России произошла масштабная атака беспилотников, которая задела стратегически важные объекты в разных точках страны. В частности, были атакованы города Саратов и Энгельс, где расположена авиабаза стратегической авиации.

Впоследствии это подтвердили в Генштабе ВС Украины и отметили, что Силы обороны Украины успешно атаковали аэродромы Энгельс в Саратовском регионе и Дягилево в Рязанской области.

Энгельс-2 / Инфографика: Главред

Этой ночью также под удар попал завод "Прогресс" - один из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса. Отсюда Россия получает детали, которые нужны для работы ракет и артиллерийских систем.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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