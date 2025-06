"Грязная война": какие страны могут стать "полем боя" спецслужб Украины и РФ - WP

Главные тезисы:

Операция Паутина нанесла серьезный удар по России, и некоторые сторонники Украины надеялись, что атака может стать прорывом в войне. Но, как пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, "то, что нас ждет впереди, похоже, будет кровавым продолжением этого ужасного конфликта".

Как отмечает Игнатиус в своей колонке, президент США Дональд Трамп, который пришел к власти с обещанием завершить российско-украинскую войну, 5 июня легкомысленно сравнил ее с "двумя маленькими детьми, которые безумно дерутся в парке". Он заявил, что якобы "иногда лучше дать им подраться некоторое время, а потом разнять".

С отходом Трампа от роли миротворца Украина будет больше, чем когда-либо, зависеть от своих разведывательных служб, которые продемонстрировали способность наносить удары по российским войскам в глубине РФ и по всему миру.

Игнатиус отмечает, что обе стороны давно хотели вырваться из тупиковой войны на истощение, и "операция Паутина была смелой украинской попыткой перезагрузить ситуацию". Малюк сказал, что подготовка к скоординированным атакам на огромной территории России началась 18 месяцев назад.

"Другие сложные операции находятся в разработке, сообщают мне источники в разведке", - заявил журналист.

По его словам, СБУ и ГУР Украины соперничают между собой. Служба безопасности годами страдала от заявлений о том, что в нее проникла Россия.

"Вот почему сложная воскресная операция была таким переворотом: она не была раскрыта", - отмечеат Игнтатиус.

Со ссылкой на источники в разведке он заявил, что глава СБУ Василий Малюк проинформировал президента Владимира Зеленского об операции Паутина, но не некоторых других высокопоставленных членов его администрации. О ней якобы даже не знал ключевой заместитель Малюка.

Признаком соперничества СБУ и ГУР является тот факт, что 30 мая, всего за два дня до атаки беспилотников СБУ на авиабазы, оперативники Главного управления разведки начали атаку на военную базу в бухте Десантная, недалеко от Владивостока на Дальнем Востоке России — самую отдаленную цель в этой войне.

"Источники в разведке сообщили мне, что во время атаки во Владивостоке использовалась комбинация грузовиков с бомбами и беспилотников, причем беспилотники в основном использовались для отвлечения внимания. Целью была 155-я бригада морской пехоты, которая воевала в Мариуполе и в других боях в Украине. Об этом пишет издание Kyiv Independent, которому источники в ГУР подтвердили факт атаки", - говорится в колонке.

Игнатиус также сообщил, что СБУ планировала еще одну операцию - в этот раз с морскими беспилотниками, с разработкой которых Украине помогли европейские разведчики.

"Источники сообщили, что СБУ рассматривала возможность отправки морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и ее союзников в северной части Тихого океана. Но, по-видимому, пока они еще не начали эти операции", - заявил журналист.

По его словам, страны, граничащие с Украиной, могут стать новыми полями сражений по мере продолжения войны. Примером может служить Приднестровье.

"Используя российских перебежчиков и другие местные силы, Украина рассматривала возможность проведения операции по нападению на российские войска, но решила не открывать этот новый фронт", - говорится в колонке.

Опасность распространения войны затрагивает все остальные страны, граничащие с Украиной: Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, а также Германию, страны Балтии, Норвегию и Финляндию.

"Большинство этих стран поддерживают Украину, а украинские разведывательные службы используют столицы Восточной Европы в качестве центров для своих операций. Слишком легко представить себе расширяющуюся кампанию российских диверсий и угроз убийства, подобных тем, что начались в прошлом году", - отмечает Игнатиус.

Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.

В рамках масштабной спецоперации Паутина Россия потеряла 41 военный самолет. Как сообщили в Генштабе ВСУ, речь идет, в том числе и о самолетах стратегической авиации РФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проведение этой операции было обоснованным шагом для укрепления безопасности государства, особенно учитывая постоянные вражеские удары по гражданским объектам. Он также предположил, что подобные действия могут повториться.

Как пишет The Atlantic, президент США Дональд Трамп возмущен решением Украины провести операцию Паутина. Эта атака якобы вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Другие новости:

Кто такой Дэвид Игнатиус

Дэвид Игнатиус - колумнист, освещающий международные дела. Пишет колонку о международных отношениях дважды в неделю для The Washington Post.

Игнатиус написал 12 шпионских романов: "Phantom Orbit" (2024), "The Paladin" (2020), "The Quantum Spy" (2017), "The Director" (2014), "Bloodmoney" (2011), "The Increment" (2009), "Body of Lies" (2007), "The Sun King" (1999), "A Firing Offense" (1997), "The Bank of Fear" (1994), "SIRO" (1991) и "Agents of Innocence" (1987). "Body of Lies" был экранизирован в 2008 году с Леонардо Ди Каприо и Расселом Кроу в главных ролях.

Игнатиус присоединился к The Post в 1986 году в качестве редактора раздела Sunday Outlook. В 1990 году он стал иностранным редактором, а в 1993 году — помощником главного редактора деловых новостей. Он начал писать свою колонку в 1998 году и продолжал это делать даже во время трехлетнего пребывания на посту исполнительного редактора International Herald Tribune в Париже.

Ранее Игнатиус был репортером The Wall Street Journal, освещая в разное время сталелитейную промышленность, Государственный департамент и Министерство юстиции, ЦРУ, Сенат и Ближний Восток.

Игнатиус вырос в Вашингтоне, округ Колумбия. Изучал политическую теорию в Гарвардском колледже и экономику в Кингс-колледже в Кембридже. Живет в Вашингтоне.

Почести и награды: Команда финалистов 2018 года, Пулитцеровская премия за службу обществу; Премия Джорджа Полка 2018 года; Премия международной прессы Урбино 2010 года; Премия зарубежного пресс-клуба 2013 года за комментарии по международным вопросам; Премия за достижения всей жизни, Международный комитет иностранных журналистов; Орден Почетного легиона, присужденный французским правительством; Премия Эдварда Вайнталя 2004 года; Премия Джеральда Леба 2000 года за комментарии.

В качестве иностранного редактора The Post Игнатиус руководил освещением вторжения Ирака в Кувейт. Эта работа была отмечена Пулитцеровской премией.