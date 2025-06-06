Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Грязная война": какие страны могут стать "полем боя" спецслужб Украины и РФ - WP

Анна Ярославская
6 июня 2025, 12:42
110
И Украина, и РФ давно хотели вырваться из тупиковой войны на истощение. Операция Паутина стала смелой попыткой перезагрузить ситуацию.
Зеленский, Малюк, операция Паутина
Малюк проинформировал Зеленского об операции Паутина / Коллаж: Главред, фото: ОП, СБУ

Главные тезисы:

  • Тайные операции могут перерасти в "грязную войну"
  • Киев разрабатывает новые сложные операции
  • Страны, граничащие с Украиной, могут стать новыми полями сражений

Операция Паутина нанесла серьезный удар по России, и некоторые сторонники Украины надеялись, что атака может стать прорывом в войне. Но, как пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, "то, что нас ждет впереди, похоже, будет кровавым продолжением этого ужасного конфликта".

Как отмечает Игнатиус в своей колонке, президент США Дональд Трамп, который пришел к власти с обещанием завершить российско-украинскую войну, 5 июня легкомысленно сравнил ее с "двумя маленькими детьми, которые безумно дерутся в парке". Он заявил, что якобы "иногда лучше дать им подраться некоторое время, а потом разнять".

видео дня

С отходом Трампа от роли миротворца Украина будет больше, чем когда-либо, зависеть от своих разведывательных служб, которые продемонстрировали способность наносить удары по российским войскам в глубине РФ и по всему миру.

"Линия фронта внутри Украины останется адским пейзажем из беспилотников и артиллерии. Но тайные операции могут перерасти в "грязную войну" за пределами фронта, с более целенаправленными убийствами, саботажем и ударами по странам, которые поставляют оружие Украине и России соответственно", - отмечает колумнист.

Игнатиус отмечает, что обе стороны давно хотели вырваться из тупиковой войны на истощение, и "операция Паутина была смелой украинской попыткой перезагрузить ситуацию". Малюк сказал, что подготовка к скоординированным атакам на огромной территории России началась 18 месяцев назад.

"Другие сложные операции находятся в разработке, сообщают мне источники в разведке", - заявил журналист.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операция Паутина - что известно / Инфографика: Главред

По его словам, СБУ и ГУР Украины соперничают между собой. Служба безопасности годами страдала от заявлений о том, что в нее проникла Россия.

"Вот почему сложная воскресная операция была таким переворотом: она не была раскрыта", - отмечеат Игнтатиус.

Со ссылкой на источники в разведке он заявил, что глава СБУ Василий Малюк проинформировал президента Владимира Зеленского об операции Паутина, но не некоторых других высокопоставленных членов его администрации. О ней якобы даже не знал ключевой заместитель Малюка.

Признаком соперничества СБУ и ГУР является тот факт, что 30 мая, всего за два дня до атаки беспилотников СБУ на авиабазы, оперативники Главного управления разведки начали атаку на военную базу в бухте Десантная, недалеко от Владивостока на Дальнем Востоке России — самую отдаленную цель в этой войне.

"Источники в разведке сообщили мне, что во время атаки во Владивостоке использовалась комбинация грузовиков с бомбами и беспилотников, причем беспилотники в основном использовались для отвлечения внимания. Целью была 155-я бригада морской пехоты, которая воевала в Мариуполе и в других боях в Украине. Об этом пишет издание Kyiv Independent, которому источники в ГУР подтвердили факт атаки", - говорится в колонке.

Игнатиус также сообщил, что СБУ планировала еще одну операцию - в этот раз с морскими беспилотниками, с разработкой которых Украине помогли европейские разведчики.

"Источники сообщили, что СБУ рассматривала возможность отправки морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и ее союзников в северной части Тихого океана. Но, по-видимому, пока они еще не начали эти операции", - заявил журналист.

По его словам, страны, граничащие с Украиной, могут стать новыми полями сражений по мере продолжения войны. Примером может служить Приднестровье.

"Используя российских перебежчиков и другие местные силы, Украина рассматривала возможность проведения операции по нападению на российские войска, но решила не открывать этот новый фронт", - говорится в колонке.

Опасность распространения войны затрагивает все остальные страны, граничащие с Украиной: Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, а также Германию, страны Балтии, Норвегию и Финляндию.

"Большинство этих стран поддерживают Украину, а украинские разведывательные службы используют столицы Восточной Европы в качестве центров для своих операций. Слишком легко представить себе расширяющуюся кампанию российских диверсий и угроз убийства, подобных тем, что начались в прошлом году", - отмечает Игнатиус.

Операция Паутина - главное

Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.

В рамках масштабной спецоперации Паутина Россия потеряла 41 военный самолет. Как сообщили в Генштабе ВСУ, речь идет, в том числе и о самолетах стратегической авиации РФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проведение этой операции было обоснованным шагом для укрепления безопасности государства, особенно учитывая постоянные вражеские удары по гражданским объектам. Он также предположил, что подобные действия могут повториться.

Как пишет The Atlantic, президент США Дональд Трамп возмущен решением Украины провести операцию Паутина. Эта атака якобы вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Другие новости:

Кто такой Дэвид Игнатиус

Дэвид Игнатиус - колумнист, освещающий международные дела. Пишет колонку о международных отношениях дважды в неделю для The Washington Post.

Игнатиус написал 12 шпионских романов: "Phantom Orbit" (2024), "The Paladin" (2020), "The Quantum Spy" (2017), "The Director" (2014), "Bloodmoney" (2011), "The Increment" (2009), "Body of Lies" (2007), "The Sun King" (1999), "A Firing Offense" (1997), "The Bank of Fear" (1994), "SIRO" (1991) и "Agents of Innocence" (1987). "Body of Lies" был экранизирован в 2008 году с Леонардо Ди Каприо и Расселом Кроу в главных ролях.
Игнатиус присоединился к The Post в 1986 году в качестве редактора раздела Sunday Outlook. В 1990 году он стал иностранным редактором, а в 1993 году — помощником главного редактора деловых новостей. Он начал писать свою колонку в 1998 году и продолжал это делать даже во время трехлетнего пребывания на посту исполнительного редактора International Herald Tribune в Париже.

Ранее Игнатиус был репортером The Wall Street Journal, освещая в разное время сталелитейную промышленность, Государственный департамент и Министерство юстиции, ЦРУ, Сенат и Ближний Восток.

Игнатиус вырос в Вашингтоне, округ Колумбия. Изучал политическую теорию в Гарвардском колледже и экономику в Кингс-колледже в Кембридже. Живет в Вашингтоне.

Почести и награды: Команда финалистов 2018 года, Пулитцеровская премия за службу обществу; Премия Джорджа Полка 2018 года; Премия международной прессы Урбино 2010 года; Премия зарубежного пресс-клуба 2013 года за комментарии по международным вопросам; Премия за достижения всей жизни, Международный комитет иностранных журналистов; Орден Почетного легиона, присужденный французским правительством; Премия Эдварда Вайнталя 2004 года; Премия Джеральда Леба 2000 года за комментарии.

В качестве иностранного редактора The Post Игнатиус руководил освещением вторжения Ирака в Кувейт. Эта работа была отмечена Пулитцеровской премией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине СБУ ГУР новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в Москве

В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в Москве

13:39Война
Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

13:20Война
Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

13:01Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Урожай близок к нулю: цена на популярный фрукт станет "заоблачной"

Урожай близок к нулю: цена на популярный фрукт станет "заоблачной"

В слезах и под капельницей: с Наталкой Денисенко случилось несчастье

В слезах и под капельницей: с Наталкой Денисенко случилось несчастье

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

В Украину идет похолодание: какие регионы накроют грозовые дожди

Более 400 БпЛА и 40 ракет: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

Более 400 БпЛА и 40 ракет: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову

Последние новости

14:12

Пенсии в Украине значительно вырастут: кто получит прибавку в 2 тысячи грн

13:39

В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в МосквеФото

13:31

Легкоатлеты попали под ракетную атаку в Луцке: что известноВидео

13:28

Где ошибка на рисунке: на поиск разгадки дается всего 5 секунд

13:23

Стоимость выросла почти до 120 гривен: в Украине переписали цены на продукты

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
13:20

Украинские дроны под Брянском уничтожили российский Ми-8 и повредили Ми-35 - СМИ

13:01

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

12:58

Новообразование: звезда советского фильма оказалась на экстренной операции

12:44

"Закошмарить": стало известно, что подготовила РФ для Сум и речь не об оккупации

Реклама
12:42

"Грязная война": какие страны могут стать "полем боя" спецслужб Украины и РФ - WP

12:38

Цены на такси в Киеве взлетели до небес: в "Укрзализныце" эмоционально отреагировалиФото

12:27

Динамика удивит: каким будет новый курс доллара и евро до 15 июня

12:26

"Ответ" на уничтоженные самолеты: Сибига жестко отреагировал на ночную атаку

12:26

Российская оппозиция ведет тайные диалоги с украинскими чиновниками - Politico

12:12

"Это был звук смерти": очевидица описала удар по Киеву, от которого погибли спасателиФотоВидео

12:10

Не должна оправдываться: Санина рассказала, как ее муж выехал из УкраиныВидео

12:00

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакВидео

11:58

Люди под завалами и гибель спасателей: озвучены новые детали атаки РФФотоВидео

11:30

Будет жара +37 и грозовые ливни с градом: Украину накрывает опасная погода

11:25

Враг оккупировал два населенных пункта в направлении крупного города - DeepState

Реклама
11:19

В одном из городов после атаки РФ запрещают выходить на улицу: в чем опасностьФото

11:15

Украина атаковала "жирные цели" на территории РФ: в Генштабе раскрыли детали

11:07

"Россия не меняет свой почерк": Зеленский ответил на атаку РФ по УкраинеФото

10:48

Как вывести мох с участка: "золотой" способ, как от него избавиться, и 4 причины появления

10:45

Дочь Келлога публично обратилась к отцу после массированного обстрела Украины

10:43

Тодоренко перестала скрывать большой живот: видео попало в сеть

10:34

Отрезать Украину от моря: Палиса раскрыл планы Путина на 2025-26 годы

09:59

Более 400 БпЛА и 40 ракет: раскрыты детали массированной атаки РФ по Украине

09:59

В РФ прогремели взрывы: под ударом завод, который производит элементы для ракет

09:53

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Рыбам - делать, что хочется, Овнам - ChatGPT

09:48

Работали под обстрелами, чтобы помочь: во время атаки погибли 3 спасателейФото

09:43

Цены тают на глазах: в Украине резко дешевеет один базовый продукт

09:19

Нужно ли развенчиваться, когда муж и жена разошлись: священник ответилВидео

08:56

Гнев в Белом доме: у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева - The Atlantic

08:51

Дроны атаковали авиабазы РФ: взрывы в Саратове, Энгельсе, Брянске и не только

08:10

Как победить РФ без Трампа?мнение

07:57

Тернополь - без света, в Луцке повреждена многоэтажка: все подробности ночной атаки РФФотоВидео

07:10

Где скрыто правильное слово в головоломке: есть всего 7 секунд для поиска разгадки

06:48

Ракетно-дроновая атака РФ на Киев: повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых

06:10

Россияне установили рекорд на фронтемнение

Реклама
06:03

"Раздражает россиян": что поется об Украине в гимне РФ, историк раскрыл деталиВидео

05:27

Будет свой сценарий: Жданов рассказал, как может закончиться война в Украине

05:00

Гороскоп на завтра 7 июня: Близнецам - серьезные неприятности, Водолеям - успех

04:35

Как сказать на украинском "макушка" и "челюсть": учитель призвала избегать ошибокВидео

03:30

Удары по "ядерным" аэродромам РФ: раскрыт путь переброски дронов в Россию

03:05

Действительно ли кто-то умрет, если над домом кричит сова: священник ответил

02:34

У Путина есть идея фикс: названа цель РФ в войне с УкраинойВидео

01:30

Курс на естественность: 51-летняя Кейт Мосс пришла на модную вечеринку без макияжа

01:16

Вражеский удар по столице: есть разрушения и пострадавшие

00:35

Враг изменил тактику под Малиновкой: детали наступления, удивившего Запорожский фронт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять