Еврокомпании крадут секреты производителей дронов в Украине – The Telegraph

Кратко:
- Европравительства вложили миллиарды в системы, которые не работают
- Большинство стран "далеко отстают" от Украины в области борьбы с дронами
Некоторые недобросовестные европейские производители дронов пытаются выведать и украсть секреты украинских компаний, чтобы потом использовать эти данные в своих PR-кампаниях и "подделывать" боевые испытания. Об этом рассказал изданию The Telegraph генеральный директор украинской фирмы по производству дронов Skyeton Роман Княженко.
По его словам, некоторые западные компании-производители заявляют о "проведенных боевых испытаниях" после всего нескольких коротких полетов, проведенных вдали от линии фронта.
"В результате европейские правительства вложили миллиарды фунтов в системы, которые на самом деле не работают, отвлекая ресурсы от обороны своих стран и поддержки Украины", - пишет издание.
Так, Княженко рассказал, что производители дронов посещают его компанию с предложениями о сотрудничестве, но на самом деле используют эти визиты, чтобы выведать секреты.
"Многие европейские производители дронов делают фантастическую работу, и мы сотрудничаем с рядом из них. Но другие обещают многое только для того, чтобы поговорить с вами побольше, узнать, какие у вас секреты, а потом исчезают. Эти нечестные компании пытаются вынюхать, как мы работаем, какие решения у нас есть, которые работают на поле боя. Затем они создают красивые презентации о том, как они работают в Украине. Но на самом деле они совершили всего пару полетов во Львове", - говорит Княженко.
По словам Княженко, иногда в текстах презентацийх дронов из Европы он читает "буквально свои собственные слова, без каких-либо изменений".
В результате, отмечает он, миллиарды долларов уходят компаниям, которые до сих пор не имеют представления о том, чем они занимаются, и фактически, страна, закупающая такие дроны, "инвестирует в технологию, которая на самом деле является подделкой".
Так, он привел пример с поставкой камер для их дрона Raybird от европейской компании, из которых только половина была в рабочем состоянии.
По его мнению, одна из основных проблем заключается в непонимании некоторыми европейскими компаниями сложностей, связанных с производством БПЛА.
"Они думают, что, приехав сюда и посмотрев чей-то завод, они легко смогут создать то же самое у себя", - говорит он.
При этом он привел в пример производство, например, автомобилей, где такой подход невозможен. Он подчеркнул,что украинские производители постоянно совершенствуются и накапливают опыт – "три года здесь кажутся 20 годами мирного времени".
"Некоторые думают: это легко, мы просто сделаем это. Но внутри компании мы накапливаем тысячи секретов, приёмов и опыта. Без всего этого ничего не будет работать как надо", - подчеркнул он, добавив, что большинство стран "далеко отстают" от Украины в области борьбы с беспилотниками.
Вместо того, чтобы финансировать стартапы, Княженко призвал западные страны рассмотреть возможность финансирования украинских заводов на их территории.
Дроны в Украине - главное:
Оборонная технологическая революция в Украине заставляет Запад пересматривать подходы к военным поставкам. В то время как Россия продолжает полагаться на многочисленную армию, массированные ракетные обстрелы и дроновые атаки, Украина демонстрирует другой подход - создание современных беспилотников, роботизированных платформ и передовых систем в сверхкороткие сроки и с ограниченным бюджетом.
Как сообщал Главред, в Украине развивается проект дрона-"матки". Украина стала пятой страной в мире, у которой есть лазерное ружие. Украинские военные могут с помощью лазера сбивать самолеты на высоте более двух километров.
Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет "Пекло". Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.
Французский автопроизводитель в сотрудничестве с оборонным малым и средним предприятием Франции запустит производство беспилотников в Украине.
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Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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