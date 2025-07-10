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Запад удивлен: как Украина ломает стереотипы о войне будущего

Руслан Иваненко
10 июля 2025, 02:02
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Украина быстро разрабатывает и внедряет беспилотники, которые меняют современный подход к ведению войны на поле боя.
ВСУ, Дрон
Оборонные стартапы в Украине получают оперативную обратную связь от военных и мгновенно совершенствуют свои разработки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Украина создает беспилотники и инновационные боевые системы для фронта
  • Оборонные разработки Украины быстро адаптируются под боевые условия
  • Бюджет ограничивает производственные возможности, но страна привлекает инвестиции

Оборонная технологическая революция в Украине заставляет Запад пересматривать подходы к военным поставкам. В то время как Россия продолжает полагаться на многочисленную армию, массированные ракетные обстрелы и дроновые атаки, Украина демонстрирует другой подход - создание современных беспилотников, роботизированных платформ и передовых систем в сверхкороткие сроки и с ограниченным бюджетом.

Как сообщает Business Insider, именно этот подход сейчас привлекает внимание ведущих аналитиков и военных стратегов. По словам старшего научного сотрудника Института Гудзона Брайана Кларка, Украина "создает модель, которой сейчас стремятся подражать другие вооруженные силы". Он подчеркнул, что модульность, гибкость и быстрое реагирование на потребности фронта формируют новую парадигму в военном производстве.

видео дня

"Хотя небольшие FPV-беспилотники, используемые обеими сторонами, возможно, не будут полезны в войне против Китая, подход к построению систем по требованию с использованием модульных компонентов начинает зарождаться и в американской промышленной базе", - добавил Кларк.

По мнению вице-президента Центра стратегических и международных исследований Эмили Хардинг, решающую роль в этом процессе играет острая необходимость и скорость принятия решений: "Потребность и срочность порождают инновации". Она подчеркнула, что Украина сумела перевернуть привычные модели разработки и закупок, поставляя на фронт модернизированную технику за считанные недели.

Один из ключевых факторов - тесное взаимодействие между оборонными стартапами и подразделениями на передовой. Это обеспечивает оперативную обратную связь, быстрое совершенствование решений и их немедленное внедрение на поле боя.

Как отметил директор по исследованиям внешней политики в Институте Брукингса Майкл О'Хенлон, Украина уже демонстрирует, как беспилотники могут заменить артиллерию: "Это меняет многие вещи в современном бою, а также указывает путь к будущим ближним боям, где могут доминировать рои беспилотников".

В то же время масштабы внедрения инновационных разработок пока ограничены финансами. Оборонный бюджет Украины составляет около 12 миллиардов долларов - лишь треть от необходимого для полного раскрытия потенциала, по оценкам чиновников.

Дрон Лютий инфографика
Дрон Лютый инфографика / Инфографика: Главред

Поэтому Украина активно работает над привлечением западных инвестиций. Как подытожил Даг Клейн: "Украина является неотъемлемой частью любой будущей архитектуры европейской безопасности. Она может предложить настоящие уроки, поскольку мы все выясняем, как возродить оборонную промышленность, которая просто не соответствует потребностям современной войны".

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.

Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

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Об источнике: Business Insider?

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

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