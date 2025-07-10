Где Украина может получить новые танки: аналитики озвучили неожиданные варианты

Польша и Чехия сохраняют потенциал для передачи танков, но ключевым барьером остается потребность в новой технике для себя.

https://glavred.info/war/gde-ukraina-mozhet-poluchit-novye-tanki-analitiki-ozvuchili-neozhidannye-varianty-10680098.html Ссылка скопирована

Аналитики прогнозируют задержки с бронетехникой для Украины из-за проблем с финансированием и исчерпанных запасов в Европе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вкратце:

Украина получит 81 танк Abrams и Leopard 1

Дальнейшие поставки бронетехники под вопросом

Польша и Чехия остаются потенциальными донорами

Украина готовится получить 49 австралийских танков Abrams M1A1 SA и 32 Leopard 1A5 от Германии, Дании и Нидерландов. В то же время дальнейшие перспективы поставок тяжелой бронетехники вызывают беспокойство.

Как пишет Defense Express, из-за ограниченности источников и производственных и политических проблем ожидание новых машин может растянуться на месяцы или даже годы.

видео дня

"В такой ситуации возникает вопрос о поиске новых источников, который наводит на довольно сомнительные выводы, по которым новые машины придется ожидать в лучшем случае еще месяцами, а в худшем - годами", - отмечает издание.

Европейские арсеналы истощены, а производственные ограничения и политические интриги дополнительно усложняют ситуацию. Среди потенциальных доноров бронетехники - Польша, Чехия, Венгрия, Болгария и Словакия, которые имеют различные модификации Т-72. Однако Венгрия, Словакия и Болгария, по политическим причинам, скорее всего, не передадут свои машины.

"Сразу можно отбросить Венгрию, Словакию и Болгарию, которые по политическим причинам скорее всего не передадут свои машины. Гораздо больший успех будет с Польшей и Чехией, которые обе передавали танки Украине", - говорится в материале.

Польша, которая получает новую технику, в частности Abrams и K2, может передать Украине дополнительные танки, в частности собственные PT-91. Чехия имеет меньшие запасы, включая модернизированные T-72M4CZ, но сталкивается с финансовыми трудностями при заказе Leopard 2A8.

"Leopard 2 стоят на вооружении многих стран Европы, но отдельное количество в каждом отдельном арсенале не впечатляет и поэтому для новых пакетов помощи потребуется кооперация нескольких участников", - отмечают аналитики.

Танк Abrams M1A1 / Инфографика Главред

Закупка новых танков остается сложным и дорогостоящим процессом. Стоимость 18 Leopard 2A8 в Германии в 2023 году составила 525,6 млн евро, а 44 танка для Швеции в 2024 году - около 1 млрд евро.

"При заказе новых танков для Украины их придется долго ожидать, но в условиях полномасштабной войны этот вариант лучше никакого, особенно с возможностью приоритезировать производство с получением первых партий за год-два", - добавляет Defense Express.

Помощь Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине. В Пентагоне заявили о возобновлении поставок оружия Украине после слов Дональда Трампа о необходимости помощи Киеву.

Напомним, ранее Германия передала Украине пакет военной помощи. В частности, в перечень вошли почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard и 150 БПЛА HF-1.

Кроме того, накануне очередного заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Читайте также:

Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред