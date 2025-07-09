Зеленский провел новые переговоры с Келлогом - о чем договорились

Зеленский обсудил с Келлогом поставки вооружения, усиление ПВО и введение новых санкций против России, в частности в энергетическом секторе.

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О чем говорили Зеленский и Келлог / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Зеленский провел переговоры с Келлогом

Обсуждались темы усиления санкций против РФ и закупку оружия из США

В Риме президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Об итогах переговоров глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский поблагодарил генерала Келлога, который возглавляет американскую делегацию, за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины.

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Стороны обсудили поставки вооружения и усиление системы противовоздушной обороны - эти вопросы особенно актуальны на фоне активизации российских атак. Также речь шла о закупке американского вооружения, налаживании совместного производства и его локализации в Украине.

Смотрите видео о переговорах Зеленского и Келлога:

/ Фото: скриншот

Отдельное внимание уделили санкционной политике. Зеленский отметил необходимость более жестких мер против российского энергетического сектора, в частности введению вторичных санкций в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

"Надеемся на движение законопроекта сенаторов Грэма и Блюменталя в Конгрессе США. Это то, что, безусловно, может заставить Россию больше думать о мире. Спасибо Президенту Трампу, обеим партиям и всему американскому народу за помощь и поддержку. Искренне ценим дружбу между нашими людьми", - резюмировал глава государства.

Спецпредставители Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон рассматривает запрос Украины относительно поставок систем противовоздушной обороны Patriot. Он подчеркнул, что такие комплексы являются крайне дорогими, поэтому решение требует детального анализа.

Между тем Россия активно наращивает темпы производства ударных дронов-камикадзе - каждую неделю фиксируются новые рекорды по их количеству. Об этом пишет The New York Times.

При этом страна-агрессор активизировала выпуск вооружения и техники для воздушных атак на Украину и для поддержки наступлений на фронте. Однако, по словам российского экономиста, доктора экономических наук Игоря Липсица, это скорее признак экономического истощения России, а не её укрепления.

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О персоне: Кит Келлог Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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