РФ собрала 50-тысячное войско: эксперт раскрыл, есть ли угроза захвата Сум

В Курской области находится около 50 тысяч российских военных, подтвердил Роман Свитан.

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Эксперт назвал главную цель Путина / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, скриншот карты deepstatemap.live

Ключевые тезисы Свитана:

Сумы пока не являются стратегической целью России

РФ сосредотачивает основные силы на расширении сухопутного коридора

Для наступления на Сумы РФ нужно собрать 150-200 тысяч военных

Сейчас Сумы не являются стратегической целью России, поэтому вероятность захвата города в ближайшей перспективе очень низкая. РФ направляет основные силы на расширение так называемого сухопутного коридора, который соединяет оккупированные территории с Крымом. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В Курской области сейчас находится около 50 тысяч российских военных, но, как подчеркнул Свитан, это оборонительная группировка, а не ударная. Она направлена на защиту Курска, чтобы не допустить повторения операции ВСУ.

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"Поэтому россияне удерживают сейчас 50-тысячную группировку на Курском направлении для обороны именно Курска. Да, где-то они пытаются продвинуться и улучшить свои оборонительные позиции, но это никак не наступательная группировка, и у нее нет потенциала захватить Сумы", - пояснил эксперт.

По его словам, для того чтобы РФ могла хотя бы начать операцию по захвату Сум, она должна была бы увеличить группировку в этом направлении как минимум втрое или вчетверо - то есть до 150-200 тысяч военных. Но, как отметил Свитан, Россия не может позволить себе этого, поскольку основные силы уже задействованы на востоке и юге.

К тому же, Украина не будет оставлять действий агрессора без ответа - в случае признаков наращивания вражеских сил на этом направлении будут немедленно задействованы украинские резервы и приняты контрмеры.

"Поэтому пока нет угрозы Сумам в плане наземной операции российских войск. Если начнется увеличение группировки противника хотя бы в 2-3 раза, тогда нужно будет принимать определенные меры - создавать резервы и выводить их на линию боевого соприкосновения для прикрытия Сум", - добавил Свитан.

Сумы / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Бои в Сумской области - последние новости

Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности в районах Хотинской и Юнаковской общин.

Также положение российских войск на Сумщине ухудшается - ВСУ продвинулись по флангам и взяли в клещи ряд позиций врага, сообщил военный обозреватель Константин Машовец. В то же время, по словам пограничников, несмотря на тактику малых штурмовых групп, россиянам не удается продвинуться вглубь области.

Кроме этого, ВСУ остановили продвижение врага и нанесли потери, воспользовавшись его слабостью. По словам эксперта Дмитрия Жмайло, инициатива перехвачена, а планы оккупантов по продвижению вглубь Сумщины временно сорваны.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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