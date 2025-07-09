Сразу семь городов в опасности: Свитан предупредил о новой цели врага на фронте

Задача оккупационной армии РФ связана с возможным контрнаступлением украинских сил.

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Какие города хочет захватить противник / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Что сказал Свитан:

Россиянам необходимо расширить сухопутный коридор

Оккупанты будут давить на 7 украинских городов

Успех врага будет зависеть от противодействия Украины

В течение нескольких следующих месяцев стратегической задачей армии страны-агрессора России будет расширение сухопутного коридора на фронте. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, сейчас оккупанты находятся в достаточно уязвимой позиции из-за того, что коридора шириной в 80 километров недостаточно для его удержания в случае контрнаступления украинских сил с помощью авиации.

видео дня

Смотрите видео о том, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу:

"Поэтому российским войскам необходимо расширить сухопутный коридор до 120-150 км. А это означает, что левобережье Запорожской области, особенно ее восточная и северо-восточная части, часть Днепропетровской области по линии Запорожье-Покровск, само собой Покровск, а также, возможно, Константиновка и Северск будут под давлением", - предупредил эксперт.

Свитан считает, что целью противника станет продвижение в направлении Орехова, Гуляйполя, Покровска, Константиновки, Северска, Лимана и Купянска. Именно на эти города враг будет давить больше всего.

Орехов / Инфографика: Главред

"А вот возможность России контролировать эти города будет зависеть от нашего противодействия. Мы можем противостоять противнику, поставив в строй достаточное количество правоохранителей - у нас есть не одна сотня тысяч силовиков, которые могут быть в режиме пехоты использованы в Вооруженных силах Украины (только очень важно заводить их именно в ВСУ)", - отметил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Ранее стало известно, что Силы обороны вынуждены отступать с участков в районе Каменского на Запорожье, где фактически уже нет позиций из-за интенсивных боевых действий.

Накануне в ОТГ "Харьков" сообщили, что на Харьковщине российские войска активизировали боевые действия в районе села Меловое и пересекли государственную границу на новом участке.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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