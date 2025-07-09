Сразу семь городов в опасности: Свитан предупредил о новой цели врага на фронте

Что сказал Свитан:
- Россиянам необходимо расширить сухопутный коридор
- Оккупанты будут давить на 7 украинских городов
- Успех врага будет зависеть от противодействия Украины
В течение нескольких следующих месяцев стратегической задачей армии страны-агрессора России будет расширение сухопутного коридора на фронте. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
По его словам, сейчас оккупанты находятся в достаточно уязвимой позиции из-за того, что коридора шириной в 80 километров недостаточно для его удержания в случае контрнаступления украинских сил с помощью авиации.
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"Поэтому российским войскам необходимо расширить сухопутный коридор до 120-150 км. А это означает, что левобережье Запорожской области, особенно ее восточная и северо-восточная части, часть Днепропетровской области по линии Запорожье-Покровск, само собой Покровск, а также, возможно, Константиновка и Северск будут под давлением", - предупредил эксперт.
Свитан считает, что целью противника станет продвижение в направлении Орехова, Гуляйполя, Покровска, Константиновки, Северска, Лимана и Купянска. Именно на эти города враг будет давить больше всего.
"А вот возможность России контролировать эти города будет зависеть от нашего противодействия. Мы можем противостоять противнику, поставив в строй достаточное количество правоохранителей - у нас есть не одна сотня тысяч силовиков, которые могут быть в режиме пехоты использованы в Вооруженных силах Украины (только очень важно заводить их именно в ВСУ)", - отметил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.
Ранее стало известно, что Силы обороны вынуждены отступать с участков в районе Каменского на Запорожье, где фактически уже нет позиций из-за интенсивных боевых действий.
Накануне в ОТГ "Харьков" сообщили, что на Харьковщине российские войска активизировали боевые действия в районе села Меловое и пересекли государственную границу на новом участке.
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О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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