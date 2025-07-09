Украина может вернуться к отключениям света этим летом: названа причина

Есть несколько факторов, которые могут привести к отключениям электроэнергии.

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По каким причинам в Украине могут отключать электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказала Войцицкая:

Летом в Украине могут ввести отключения электроэнергии летом

Будут ли ограничения зависит от температуры воздуха и хода ремонтных работ

В этом году в июле и августе нельзя полностью исключать риски возвращения к отключениям электроэнергии в Украине. Об этом в эфире Киев24рассказала директор по адвокации в энергетическом секторе Виктория Войцицкая.

По ее словам, причиной этого может стать высокая температура воздуха. Такие отключения будут иметь технический характер из-за пика нагрузки, с которым не сможет справиться энергосистема.

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Подобная ситуация была в Украине в прошлом году, однако тогда, кроме жары, отключение электроэнергии спровоцировали удары страны-агрессора России по энергосистеме.

"Исключить, на 100% сказать, что или отключений, или ограничений с поставками электроэнергии не будет в течение лета нельзя", - подчеркнула Войцицкая.

Она также напомнила о проведении ремонтных работ и технического обслуживания атомных станций. Из-за чего может возникнуть нехватка мощности, то есть объема электроэнергии.

"Особенно, если во второй половине июля, в августе будет очень высокая температура, то есть днем она будет колебаться в пределах 28-32 градусов тепла, то также может быть ограничена поставка электроэнергии", - добавила директор по адвокации в энергетическом секторе.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, энергетический аналитик Украинского института будущего Станислав Игнатьев предупреждал, что энергетическая система в Украине период летних месяцев будет оставаться на стабильном уровне, но при условии, если удастся избежать масштабных атак со стороны РФ.

Недавно стало известно, что в Украине не прогнозируется отключений электричества летом, ведь ремонт основных объектов генерации спланировали так, чтобы энергосистема могла полностью обеспечить потребителей светом.

Ранее, как писал Главред, глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что зимой 2025-2026 года, по предварительным прогнозам, украинцы не замерзнут и не останутся без света.

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О персоне: Виктория Войцицкая Виктория Войцицкая - украинский политический деятель, директор по адвокации в энергетическом секторе. Народный депутат Украины 8-го созыва. Член парламентской фракции Объединение "Самопомощь", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, а также Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, пишет Википедия.

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