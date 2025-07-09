РФ атаковала Киевскую область: есть пострадавшая, горело предприятие

На месте происшествия работают пожарные подразделения и коммунальные службы.

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РФ атаковала Киевскую область / коллаж: Главред, фото: Игорь Сапожко/Telegram

Кратко:

Одной из целей врага стал район Броваров

Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь

В ночь на 9 июля российские военные атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и другими средствами поражения. Об этом заявил в Telegram мэр Броваров Игорь Сапожко.

Одной из целей врага стал район Броваров. Во время обстрела в городе пострадала женщина 1980 года рождения.

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Она получила травмы грудной клетки, ее госпитализировали в местную больницу.

По данным властей, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, около 4:15 обломки вражеского беспилотника вызвали сильное возгорание на территории одного из предприятий в селе Требухов.

По информации ГСЧС, пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения и коммунальные службы. Окончательные последствия ночной атаки еще уточняются.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 июля, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В Луцке раздавались взрывы. В результате атаки на город вспыхнули пожары.

Напомним, 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремело 4 взрыва. В результате удара РФ было известно о пострадавших.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как Украина будет противодействовать и отвечать на усиление российского воздушного террора.

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