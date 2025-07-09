РФ атаковала Киевскую область: есть пострадавшая, горело предприятие

Кратко:
- Одной из целей врага стал район Броваров
- Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь
В ночь на 9 июля российские военные атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и другими средствами поражения. Об этом заявил в Telegram мэр Броваров Игорь Сапожко.
Одной из целей врага стал район Броваров. Во время обстрела в городе пострадала женщина 1980 года рождения.
Она получила травмы грудной клетки, ее госпитализировали в местную больницу.
По данным властей, пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, около 4:15 обломки вражеского беспилотника вызвали сильное возгорание на территории одного из предприятий в селе Требухов.
По информации ГСЧС, пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные подразделения и коммунальные службы. Окончательные последствия ночной атаки еще уточняются.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 9 июля, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В Луцке раздавались взрывы. В результате атаки на город вспыхнули пожары.
Напомним, 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремело 4 взрыва. В результате удара РФ было известно о пострадавших.
Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как Украина будет противодействовать и отвечать на усиление российского воздушного террора.
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